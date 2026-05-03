ΙΟΠ: Νέες διακρίσεις για αθλητές του ΑμεΑ

03 Μάι. 2026 13:46
Pelop News

Οι αθλητές ΑΜΕΑ Αλέξανδρος Γαλιατσάτος και Θόδωρος Γεωργόπουλος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών απέσπασαν τα εύσημα με τις διακρίσεις που πέτυχαν στο 3ο Nautical Weekends Open, του Διασυλλογικού αγώνα Hansa που διοργάνωσε ο Ναυτικός Ομιλος Λευκάδας, το διήμερο 25-26 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία Hansa 303 – Single ο Αλέξανδρος Γαλιατσάτος κατέκτησε τη 2η θέση και ο Θόδωρος Γεωργόπουλος την 3η, ενώ στην κατηγορία Hansa 303 – Double το δίδυμο του ΙΟΠ κατέκτησε την πρωτιά, μέσα σε γενικό χειροκρότημα.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται και η έφορος του τμήματος Γιώτα Ραβαζούλα και ο πρόεδρος του ΝΟ Λευκάδας Βαγγέλης Γιαννουλάτος.

