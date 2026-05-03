Άγριο έγκλημα στη Κωνσταντινούπολη, πεθερά δολοφόνησε νύφη! ΒΙΝΤΕΟ

Η 58χρονη μετά τον πυροβοσισμό  φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου» ενώ περίμενε τους αστυνομικούς καπνίζοντας τσιγάρο.

03 Μάι. 2026 13:37
Pelop News

Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου μια διαμάχη κατέληξε σε έγκλημα  στην Κωνσταντινούπολη όταν η πεθερά πυροβόλησε και σκότωσε τη νύφη της με όπλο, δύο φορές στο κεφάλι και συνελήφθη μετά το περιστατικό.

Το περιστατικό της δολοφονίας συνέβη γύρω στις 13:30 το Σάββατο στον δεύτερο όροφο ενός τετραώροφου κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Feriköy Kurtuluş.

Σύμφωνα με ισχυρισμούς, ξέσπασε καβγάς για άγνωστο λόγο μεταξύ της 25χρονης νύφης Μπουρσίν Σαχίν και της 58χρονης πεθεράς Μενεξέ Καραμπάκ, οι οποίες ζούσαν μαζί.

Όπως μεταδίδουν, μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αφού η 58χρονη πυροβόλησε τη νύφη της, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου» ενώ περίμενε τους αστυνομικούς καπνίζοντας τσιγάρο.


Κατά τα δημοσιεύματα η 58χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε ανακαλύψει γραπτά μηνύματα της νύφης της που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι απατά τον γιο της με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

Μετά τη σύλληψη της 58χρονης προέκυψε ότι είχε εκτίσει ποινή 6 ετών και 8 μηνών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

 

 

