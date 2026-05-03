Τα αγόρια της ΕΣΚΑ-Η στον μικρό τελικό με ΕΣΚΑΝΑ – Αποτελέσματα και φωτογραφίες

Μια νίκη και μια ήττα είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της Μικτής ομάδας αγοριών του Κλιμακίου της ΕΣΚΑ-Η στην τελική φάση του Τουρνουά Ενώσεων που πραγματοποιείται στο Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού. Για την ιστορία, οι παίκτες του Γιάννη Δίπλαρου θα παίξουν σήμερα στον μικρό τελικό με την ΕΣΚΑΝΑ.

Αναλυτικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για την ομάδα της Ενωσής μας:

ΕΣΚΑΗ-ΕΣΚΑΘ 76-67

Διαιτητές: Αλεξόπουλος-Τρύμπας-Βλάττας.

Δεκάλεπτα: 17-17, 31-30, 55-48, 76-67.

ΕΣΚΑΗ (Δίπλαρος): Τακουμάκης 15 (1), Κανταρτζόπουλος 15 (3), Σκίπης, Γεωργόπουλος, Γκουιάς 6, Δίπλαρος 12, Φαληδέας 3 (1), Σταθόπουλος 11, Γιατράς 12 (4), Βερβιτάς 2, Αξιώτης, Βλάχος.

ΕΣΚΑΘ (Βαρδακούλης): Χαβιάρης 11, Ρίζος, Καραγιάννης, Παλάσκας 4, Κουζιώκας 2, Γεωργάκης, Γκουγκούσταμος 2, Τσιαφάς 22 (2), Μουστάκας, Κολα 6, Μπρότσης, Αντωνάκης 19.

ΕΣΚΑΗ-ΕΣΚΑ 71-83

Διαιτητές: Ναστούλης-Μιτουλάκης-Καμπίτση.

Δεκάλεπτα: 15-16, 31-46, 46-68, 71-83.

ΕΣΚΑΗ (Δίπλαρος): Τακουμάκης 15 (2), Κανταρτζόπουλος 7 (1), Σκίπης, Γεωργόπουλος 1, Γκουιάς 3, Δίπλαρος 5 (1), Φαληδέας 6 (1), Σταθόπουλος 6, Γιατράς 19 (5), Βερβιτάς 3, Αξιώτης 6, Βλάχος.

ΕΣΚΑ (Καραμπατζάκης): Μαγκούνης 15 (3), Γκαρέτσος 8, Βαρβουζάνης 2, Βαλαβάνης , Ελευθερίου 19 (1), Λιακόπουλος 14 (1), Μπελιγράτης, Παπαηλίου 4, Εφαπλωματάς 8, Τσαούσης 4, Μαρκόπουλος 9, Γερακάρης.

