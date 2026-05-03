Καστός: Το νησί ησυχαστήριο

Αν έχετε βαρεθεί τις ορδές κόσμου στα νησιά και τα παράλια της ηπειρωτικής Ελλάδας κάθε καλοκαίρι, αναπολείτε τις κάπως πιο ανέμελες και πιο ήσυχες διακοπές που θυμίζουν λίγο τη δεκαετία του ‘80 και δεν θέλετε και πολλές ανέσεις, υπάρχει ένα νησάκι στο Ιόνιο που είναι ιδανικό ακριβώς για αυτό. Το ήρεμο, το ήσυχο, το δεν θέλω και πολλά-πολλά, μόνο ήλιο και θάλασσα, ο Καστός.

Ο Καστός, λοιπόν, βρίσκεται απέναντι από τον Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας και δίπλα από το μεγαλύτερο νησάκι τον Κάλαμο. Ανήκει με άλλα 17 νησάκια και βραχονησίδες στις Τηλεβοΐδες νήσους, είναι όλο και όλο 5,915 τ.χλμ. και έχει 35 μόνιμους κατοίκους. Αποτελεί έναν αρκετά δημοφιλή προορισμό για τους ιστιοπλόους οι οποίοι προτιμούν ωστόσο τα δυτικά απόκρημνα κολπάκια του νησιού για τις βουτιές τους. Θα φτάσετε στον Καστό, είτε από τον Μύτικα που έχει δρομολόγιο -τα καλοκαίρια– κάθε μέρα εκτός Πέμπτης, είτε από τη Λευκάδα με αναχώρηση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Εχετε κατά νου πως τα καραβάκια που πάνε στο νησί δεν παίρνουν αυτοκίνητα, οπότε pack light που λένε και οι Αμερικανοί ή σε απλά Ελληνικά, πάρτε μαζί σας λίγα πράγματα και καλά.

Σήμα κατατεθέν ο ανεμόμυλος στα αριστερά του λιμανιού που είναι μάλιστα και ένα από τα τρία καφέ του νησιού. Στο μικρό λιμανάκι τα ιστιοπλοϊκά είναι δεμένα το ένα δίπλα στο άλλο και ένας μικρός αραιοκατοικημένος οικισμός απλώνεται στον καταπράσινο λόφο. Αυτά αντικρίζετε καθώς φτάνετε στο νησί.

Εδώ μην περιμένετε πολυτέλειες, φαρδιούς δρόμους, πολλούς οικισμούς και οργανωμένες παραλίες εδώ η «φάση» είναι υπέροχα χαλαρή και απλή. Ο οικισμός είναι μόνο ένας που το πιο ψηλό σημείο του το ονομάζουν «πάνω χωριό» και έχει όμορφη θέα στο Ιόνιο. Στον Καστό τα πάντα γίνονται με τα πόδια και τα βαρκάκια. Εξάλλου δεν υπάρχουν παρά μόνο δυο αγροτικά αυτοκίνητα. Αν θέλετε να πάτε στις πιο μακριές παραλίες, παίζουν και τον ρόλο του ταξί. Μπαίνετε στο καφενείο ρωτάτε ποιος μπορεί να σας πετάξει μέχρι την παραλία –έναντι μικρού αντιτίμου– και συνεννοείστε να έρθει να σας πάρει όταν θα έχετε τελειώσει τις βουτιές σας, τόσο απλά!

