Το Δάσος Φολόης είναι από εκείνα τα μέρη που δεν χρειάζονται πολλά για να σε βάλουν στο κλίμα τους. Λίγα χιλιόμετρα από την Αρχαία Ολυμπία, στην ορεινή Ηλεία, το τοπίο αλλάζει χωρίς θεαματικές εξάρσεις, αλλά με έναν τρόπο που γίνεται αμέσως αισθητός: ο δρόμος ανεβαίνει, η σκιά πυκνώνει, οι βελανιδιές παίρνουν τη θέση τους στο κάδρο και η εκδρομή αποκτά άλλο ρυθμό.

Η Φολόη δεν είναι ένα ακόμη δάσος για μια σύντομη στάση στη φύση. Είναι ένα σπάνιο δρυοδάσος, προστατευμένο στο δίκτυο Natura 2000, με έντονη φυσιολατρική αξία και μια μυθολογική αύρα που το συνοδεύει χωρίς να το βαραίνει. Εδώ, ο μύθος του Κένταυρου Φόλου και του Ηρακλή δεν λειτουργεί σαν διακοσμητική λεπτομέρεια· μοιάζει περισσότερο με δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης του τόπου.

Το βλέμμα χάνεται ανάμεσα στους κορμούς, το φως περνά κομμένο από τα φύλλα και η αίσθηση είναι διαφορετική από εκείνη ενός ορεινού τοπίου που προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει. Η Φολόη κερδίζει πιο ήσυχα. Με το άνοιγμα του δάσους, με τη γη που μένει επίπεδη σε αρκετά σημεία, με τη δυνατότητα να περπατήσεις χωρίς να νιώθεις ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι.

Δάσος Φολόης: Μια σπάνια φυσική σκηνή στην Ηλεία

Το δρυοδάσος της Φολόης απλώνεται στις νότιες απολήξεις του Ερύμανθου και θεωρείται ένα από τα πιο ιδιαίτερα δάση της χώρας. Οι δρύες κυριαρχούν στο τοπίο, δημιουργώντας μια εικόνα που αλλάζει ανάλογα με την εποχή: την άνοιξη το δάσος ζωντανεύει με χαμηλή βλάστηση και αγριολούλουδα, ενώ το φθινόπωρο οι αποχρώσεις του γίνονται πιο ζεστές και γήινες.

Το ενδιαφέρον της περιοχής δεν περιορίζεται στην ομορφιά της. Η Φολόη έχει οικολογική σημασία, φιλοξενεί διαφορετικά είδη χλωρίδας και πανίδας και προσφέρει ένα περιβάλλον ιδανικό για ήπια πεζοπορία, ποδήλατο και φυσιολατρικές διαδρομές. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν μια πιο ήρεμη, αυθεντική πλευρά της Πελοποννήσου.

Αυτό που κάνει τη διαδρομή πιο προσιτή είναι ότι το ανάγλυφο δεν γίνεται απότομα απαιτητικό. Υπάρχουν διαδρομές που μπορούν να τις ακολουθήσουν και επισκέπτες χωρίς μεγάλη εμπειρία στην πεζοπορία, αρκεί να έχουν σωστά παπούτσια, νερό και στοιχειώδη προσοχή, ειδικά τους μήνες που η ζέστη ανεβαίνει.

Το Φαράγγι των Κενταύρων και η άλλη πλευρά της Φολόης

Από το ανοιχτό δρυοδάσος, η εμπειρία αποκτά άλλη ατμόσφαιρα όταν η διαδρομή οδηγεί προς το Φαράγγι των Κενταύρων. Εκεί το τοπίο γίνεται πιο κλειστό, πιο σκιερό, με τη βλάστηση να πυκνώνει και το μονοπάτι να ακολουθεί τη φυσική γραμμή του φαραγγιού.

Η γνωστή διαδρομή συνδέεται με την περιοχή του Κούμανι και φτάνει προς τη Φολόη, σε μια πορεία περίπου 8 χιλιομέτρων. Πρόκειται για βατή πεζοπορία, όμως η εμπειρία δεν είναι απλώς «εύκολη βόλτα». Το φαράγγι έχει χαρακτήρα. Κρατάει τη δροσιά του, αλλάζει την εικόνα της εκδρομής και δίνει στον επισκέπτη την αίσθηση ότι περνά από το ανοιχτό δάσος σε ένα πιο μυστικό κομμάτι του ίδιου τόπου.

Τους καλοκαιρινούς μήνες το ρέμα δεν έχει πάντα νερό, όμως η διαδρομή διατηρεί την ομορφιά της χάρη στη σκιά, στα δέντρα και στη διαφορετική μορφολογία του εδάφους. Σε κάποια σημεία, το τοπίο μοιάζει να στενεύει γύρω σου, όχι απειλητικά, αλλά αρκετά ώστε να νιώσεις πως η Φολόη δεν εξαντλείται στις βελανιδιές της.

Μύθος, φύση και μια εκδρομή χωρίς υπερβολές

Η μυθολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής. Η Φολόη συνδέεται με τον Κένταυρο Φόλο, που κατά τον μύθο φιλοξένησε τον Ηρακλή, αλλά και με την πορεία του ήρωα προς τον Ερυμάνθιο Κάπρο. Αυτή η σύνδεση δίνει στο δάσος και στο φαράγγι μια ιδιαίτερη αφήγηση, χωρίς όμως να επισκιάζει το φυσικό τοπίο.

Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της Φολόης: δεν χρειάζεται να ξέρεις όλες τις μυθολογικές λεπτομέρειες για να την απολαύσεις. Αρκεί να περπατήσεις. Να αφήσεις το βλέμμα να συνηθίσει το φως κάτω από τα δέντρα, να ακούσεις τον ήχο του δάσους, να μπεις για λίγο σε έναν ρυθμό που δεν έχει σχέση με την καθημερινότητα.

Η περιοχή προσφέρεται και για συνδυαστική εκδρομή. Η εγγύτητα με την Αρχαία Ολυμπία την κάνει ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό στην Ηλεία, πέρα από τους κλασικούς αρχαιολογικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς. Το Κούμανι και τα γύρω χωριά μπορούν να μπουν εύκολα στο πρόγραμμα, ειδικά για μια στάση μετά την πεζοπορία.

Πότε αξίζει να πας

Η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι οι πιο γενναιόδωρες εποχές για τη Φολόη. Την άνοιξη, το δάσος έχει περισσότερη ζωντάνια, χαμηλή βλάστηση και πιο καθαρή αίσθηση ανανέωσης. Το φθινόπωρο, οι δρύες αλλάζουν χρώμα και το τοπίο αποκτά μια πιο ήρεμη, βαθιά γοητεία.

Το καλοκαίρι η διαδρομή παραμένει ενδιαφέρουσα χάρη στη σκιά, αλλά χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία: νερό, καπέλο, άνετα παπούτσια και αποφυγή των πιο θερμών ωρών της ημέρας. Τον χειμώνα, η εμπειρία μπορεί να είναι εξίσου δυνατή, αρκεί να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες πρόσβασης και η κατάσταση των μονοπατιών.

Πριν από κάθε εξόρμηση, ειδικά αν ο στόχος είναι το Φαράγγι των Κενταύρων, καλό είναι να γίνεται ένας έλεγχος για την κατάσταση της διαδρομής. Η φύση δεν είναι στατική και τα μονοπάτια μπορεί να επηρεάζονται από καιρικά φαινόμενα, βροχές ή τοπικές παρεμβάσεις.

Η Φολόη μένει στη μνήμη όχι επειδή διεκδικεί τον εντυπωσιασμό, αλλά επειδή προσφέρει κάτι πιο σπάνιο: μια καθαρή, αβίαστη επαφή με τη φύση. Από τις βελανιδιές μέχρι το Φαράγγι των Κενταύρων, η διαδρομή έχει μέτρο, χαρακτήρα και εκείνη την ησυχία που κάνει μια εκδρομή να μοιάζει τελικά μεγαλύτερη από την απόσταση που διένυσες.

