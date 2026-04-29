Ποιες είναι οι τρεις ελληνικές παραλίες που βρίσκονται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης

Ποιες είναι οι τρεις ελληνικές παραλίες που βρίσκονται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης
29 Απρ. 2026 20:10
Pelop News

Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στη φετινή κατάταξη World’s 50 Best Beaches, αποτελώντας την κορυφαία ευρωπαϊκή παραλία της λίστας.

Συνολικά, 11 ευρωπαϊκές παραλίες κατάφεραν να μπουν στη φετινή παγκόσμια κατάταξη των 50 καλύτερων παραλιών του κόσμου, προερχόμενες από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιρλανδία.

Η Φτέρη, που βρίσκεται σε έναν απομονωμένο όρμο της Κεφαλονιάς, ξεχώρισε για την ανέγγιχτη φυσική της ομορφιά, τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και το γαλήνιο περιβάλλον της. Η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται είτε με σκάφος είτε μέσω απαιτητικής πεζοπορικής διαδρομής, χαρακτηριστικά που τη διατηρούν μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Στην 34η θέση της παγκόσμιας λίστας βρέθηκε το Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας, γνωστό για τους επιβλητικούς λευκούς βράχους και τα φωτεινά τιρκουάζ νερά του. Ενώ στην 46η θέση συμπεριλήφθηκε το Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα, συμπληρώνοντας έτσι την τριάδα των ελληνικών παραλιών που διακρίθηκαν.

Ποιες είναι οι τρεις ελληνικές παραλίες που βρίσκονται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης

Στην τρίτη θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές παραλίες της λίστας βρέθηκε η Cala Macarella στη Μινόρκα της Ισπανίας (12η παγκοσμίως), ενώ ακολουθούν η Cala Dei Gabbiani στη Σαρδηνία της Ιταλίας (18η θέση) και η παραλία Kaputaş στην Τουρκία (29η θέση).

Η πλήρης λίστα με τις καλύτερες ευρωπαϊκές παραλίες στη φετινή κατάταξη είναι η εξής:

  • Φτέρη, Κεφαλονιά, Ελλάδα (2η παγκοσμίως)
  • Cala Macarella, Μινόρκα, Ισπανία (12η παγκοσμίως)
  • Cala Dei Gabbiani, Σαρδηνία, Ιταλία (18η παγκοσμίως)
  • Kaputaş, Τουρκία (29η παγκοσμίως)
  • Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα, Ελλάδα (34η παγκοσμίως)
  • Santa Giulia, Κορσική, Γαλλία (35η παγκοσμίως)
  • Playa Cofete, Ισπανία (39η παγκοσμίως)
  • Praia da Falésia, Πορτογαλία (43η παγκοσμίως)
  • Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα, Ελλάδα (46η παγκοσμίως)
  • La Pelosa, Σαρδηνία, Ιταλία (48η παγκοσμίως)
  • Keem, Ιρλανδία (50η παγκοσμίως)

Η πρώτη θέση παγκοσμίως απονεμήθηκε φέτος στην παραλία Entalula στις Φιλιππίνες.

Ποιες είναι οι τρεις ελληνικές παραλίες που βρίσκονται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης

