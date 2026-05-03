Αστυνομική επιχείρηση σε καταστήματα του Δήμου Λαγκαδά, έγιναν 8 συλλήψεις

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας.

Αστυνομική επιχείρηση σε καταστήματα του Δήμου Λαγκαδά, έγιναν 8 συλλήψεις
03 Μάι. 2026 14:41
Pelop News

Έλεγχος σε 82 άτομα εκ των οποίων 80 ήταν ανήλικοι, πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά.

Έγινε επίσης έλεγχος σε οκτώ καταστήματα.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Τα στοιχεία θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν από τις αρχές για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνονται αυξημένα περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 Ρουμελιώτης: «Εμείς κι ο Προμηθέας 2014 παίξαμε φέτος το καλύτερο μπάσκετ, φαβορί ο Κρόνος»
17:09 Ο Ρούμπιο πηγαίνει στη Ρώμη να επισκεφτεί τον Πάπα
17:00 Μεταμοσχεύσεις: Μπορείς και εσύ να σκορπίσεις την ελπίδα
16:53 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη στα Τριπόταμα ΦΩΤΟ
16:43 Άνδρας πυροβολούσε άσκοπα και τον συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.
16:36 Ισραήλ: Πρόγραμμα μαμούθ με 100 δις. για μαχητικά αεροσκάφη
16:26 Λήγει η διορία για αιτήσεις στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού
16:17 Πώς να διαχωριστείτε αυτούς που γκρινιάζουν συνεχώς
16:09 Κουνδουράκης: «Είναι βαρύ το σκουφάκι του ΝΟΠ»
16:00 Πάτρα: Η μάγισσα που εμφανίζεται στη Λεύκα
15:53 Η Σακίρα αποθεώθηκε από 2 εκατομμύρια ανθρώπους
15:43 Άρτα: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση ηλικιωμένου
15:34 “Οχι” από την Θύελλα στον υποβιβασμό
15:24 ΟΠΕΚ+: Μεγάλη συμφωνία επτά χωρών, θα ρίξουν 188.000 βαρέλια στην αγορά
15:14 Δείτε για ποιο λόγο ο Τσίπρας δεν μίλησε σε ντοκιμαντέρ
15:05 Κωνστανέλλος: «Δεν θέλουμε Λας Βέγκας και Ντουμπάι»
14:56 Η απρέπεια ενός παίκτη χάλασε τη γιορτή των τριών παρατάσεων! – Φωτογραφίες
14:50 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης για τα στενά του Ορμούζ-Πρόταση για άνοιγμα 1 μήνα
14:41 Αστυνομική επιχείρηση σε καταστήματα του Δήμου Λαγκαδά, έγιναν 8 συλλήψεις
14:32 Συγκινημένος από τα «παιδιά» του ο Γιάννης Ντάγιος: «Το μέλλον τους ανήκει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ