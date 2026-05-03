“Οχι” από την Θύελλα στον υποβιβασμό

Στο προσκήνιο των εξελίξεων βρίσκεται η Θύελλα Πατρών, με το πατρινό σωματείο να πρωτοστατεί σε μια κοινή προσπάθεια έξι ομάδων της Γ’ Εθνικής, οι οποίες επιχειρούν να αποτρέψουν τον υποβιβασμό τους στα τοπικά πρωταθλήματα.

Πρόκειται για τις ομάδες που τερμάτισαν οριακά κάτω από τη γραμμή σωτηρίας στους έξι ομίλους και συγκεκριμένα τους Θερμαϊκό Θέρμης (1ος), Κοζάνη (2ος), ΑΕ Νέας Σελεύκειας (3ος), Θύελλα Πατρών (4ος), Κένταυρο Βριλησσίων (5ος) και ΑΟ Χαϊδαρίου (6ος). Οι σύλλογοι αυτοί έχουν ήδη συνυπογράψει και αποστείλει κοινό αίτημα προς τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ζητώντας να μην επικυρωθεί ο υποβιβασμός τους.

Στο σχετικό έγγραφο αναπτύσσουν αναλυτικά την επιχειρηματολογία τους, κάνοντας λόγο για ασάφειες στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Μεταξύ άλλων, εστιάζουν στη διατύπωση που αφορά τη διεξαγωγή των play outs («5 μονοί αγώνες, 3 εντός και 2 εκτός έδρας κατόπιν κλήρωσης»), επισημαίνοντας ότι δεν διασφαλίστηκε η ισονομία, καθώς, όπως υποστηρίζουν, η παραμονή δεν κρίθηκε αποκλειστικά από την αγωνιστική αξία, αλλά και από συγκυρίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της μεταφοράς των τερμάτων από την πρώτη στη δεύτερη φάση, θέμα που είχε προκαλέσει ήδη αντιδράσεις, με τις ομάδες να υποστηρίζουν ότι η ασάφεια επηρέασε την τελική κατάταξη.

Παράλληλα, οι έξι ομάδες επισημαίνουν ότι ενδεχόμενα κενά στη νέα σεζόν από ομάδες που δεν θα δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να καλυφθούν, διατηρώντας τον αριθμό των ομάδων στους ομίλους, σε μια περίοδο που το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την πατρινή ομάδα, καθώς η Θύελλα παραμένει σε αναμονή των εξελίξεων, ελπίζοντας σε μια απόφαση που θα της επιτρέψει να παραμείνει στη Γ’ Εθνική. Οι κινήσεις των σωματείων ενισχύονται και νομικά, με εκπρόσωπο τον πατρινό νομικό Χάρη Γρηγορίου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον η στάση της Ομοσπονδίας.

