Ρουμελιώτης: «Εμείς κι ο Προμηθέας 2014 παίξαμε φέτος το καλύτερο μπάσκετ, φαβορί ο Κρόνος»

Η Ενωση βρίσκεται, πλέον, στους τελικούς και ο προπονητής της Κώστας Ρουμελιώτης μίλησε για τους ημιτελικούς με τον Προμηθέα 2014 και τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

03 Μάι. 2026 17:15
Πώς να μην είναι ικανοποιημένος ο Κώστας Ρουμελιώτης από την πρόκριση της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ στους τελικούς του Β΄ Ομίλου της National League 1;

Ο έμπειρος προπονητής δήλωσε τα εξής αμέσως μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα της χρονιάς με τον Προμηθέα 2014: «Ηταν δυο εκπληκτικά παιχνίδια. Πρώτα από όλα θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην εξαιρετική ομάδα του Προμηθέα 2014, η οποία μέσα από ένα πολύ καλό πρόγραμμα, παρουσιάζει μια ομάδα που παίζει μπάσκετ σε up tempo, με πολύ καλή άμυνα και γρήγορο παιχνίδι σε ανοικτό γήπεδο. Βλέπω την τεράστια βελτίωση παικτών όπως ο Πρέκας και ο Κομνιανίδης, ο οποίος αποτελεί μεγάλο project για ελληνικό μπάσκετ, σε ένα μοντέλο μπάσκετ που υπηρετείται πιστά από τον Προμηθέα και στην πρώτη του ομάδα, θυσιάζοντας ακόμη και τα αποτελέσματα για να παίξουν τα νέα παιδιά. Εμείς κι αυτοί παίξαμε το καλύτερο μπάσκετ φέτος στην κατηγορία. Το μεγάλο φαβορί, βέβαια, είναι ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, όμως αυτά τα δυο παιχνίδια που δώσαμε ήταν ανώτερης κατηγορίας».

Και ο Κώστας Ρουμελιώτης πρόσθεσε τα εξής: Συγχαρητήρια, όμως, και στα δικά μου παιδιά. Παίξαμε με τρεις παίκτες κατευθείαν από τον φυσικοθεραπευτή. Εχουμε κάνει έναν απίστευτο β΄ γύρο, με 13 νίκες σε 14 παιχνίδια συν τα πλέι-οφ. Δουλεύουμε σκληρά από τις 17 Αυγούστου και θέλουμε όλον τον κόσμο της Πάτρας δίπλα μας στους τελικούς. Είμαστε συναγωνιστικοί και όχι ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις άλλες ομάδες της Πάτρας. Ο Προμηθέας είναι πολύ ψηλά, ο Απόλλων είναι η μεγάλη δύναμη, όμως κι εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας και χρειαζόμαστε τη στήριξη της μπασκετικής Πάτρας».

 

