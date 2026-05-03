Κουνδουράκης: «Είναι βαρύ το σκουφάκι του ΝΟΠ»

Δηλώσεις του τεχνικού του ΝΟΠ Βασίλη Κουνδουράκη έκανε γνωστή η ιστοσελίδα του ΝΟΠ ενόψει του αυριανού κρίσιμου αγώνα με τα Χανιά, για την πρεμιέρα των play-out.

Η ανακοίνωση του ΝΟΠ αναφέρει: Μια ημέρα έχει απομείνει για το πολύ σημαντικό παιχνίδι που δίνει η ανδρική μας ομάδα η οποία την Δευτέρα (16.00) υποδέχεται, τον ΝΟ Χανίων, για την 1η αγωνιστική της 1η φάσης των play-out της Water Polo League.

Η ομάδα μας συνέχισε την προετοιμασία της δίνοντας δυνατά φιλικά προπονητικού χαρακτήρα στην Αθήνα με αντίπαλο την Βουλιαγμένη και τον Υδραϊκό με τον προπονητή μας να κάνει διάφορες δοκιμές.

Ο τεχνικός μας Βασίλης Κουνδουράκης, τόνισε: «Γνωρίζουμε την κρισιμότητα της αναμέτρησης, όμως έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, ξέρουμε ότι το σκουφάκι του ΝΟΠ είναι πολύ βαρύ και θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι να νικήσουμε τα Χανιά».

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τον Βασίλη Κουνδουράκη να έχει διαθεσίμους όλους τους παίκτες.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Γιώργος Σταυρίδης, Σπύρος Αχλαδιώτης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



