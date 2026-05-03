Κουνδουράκης: «Είναι βαρύ το σκουφάκι του ΝΟΠ»

Οποια ομάδα φτάσει πρώτη στις δυο νίκες θα πάρει το «εισιτηρίο» για την επόμενη φάση

03 Μάι. 2026 16:09
Pelop News

Δηλώσεις του τεχνικού του ΝΟΠ Βασίλη Κουνδουράκη έκανε γνωστή η ιστοσελίδα του ΝΟΠ ενόψει του αυριανού κρίσιμου αγώνα με τα Χανιά, για την πρεμιέρα των play-out.

Η ανακοίνωση του ΝΟΠ αναφέρει: Μια ημέρα έχει απομείνει για το πολύ σημαντικό παιχνίδι που δίνει η ανδρική μας ομάδα η οποία την Δευτέρα (16.00) υποδέχεται, τον ΝΟ Χανίων, για την 1η αγωνιστική της 1η φάσης των play-out της Water Polo League.

Η ομάδα μας συνέχισε την προετοιμασία της δίνοντας δυνατά φιλικά προπονητικού χαρακτήρα στην Αθήνα με αντίπαλο την Βουλιαγμένη και τον Υδραϊκό με τον προπονητή μας να κάνει διάφορες δοκιμές.

Ο τεχνικός μας Βασίλης Κουνδουράκης, τόνισε: «Γνωρίζουμε την κρισιμότητα της αναμέτρησης, όμως έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, ξέρουμε ότι το σκουφάκι του ΝΟΠ είναι πολύ βαρύ και θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας που είναι να νικήσουμε τα Χανιά».

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί  την Κυριακή με τον Βασίλη Κουνδουράκη να έχει διαθεσίμους όλους τους παίκτες.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Γιώργος Σταυρίδης, Σπύρος Αχλαδιώτης

