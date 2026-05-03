Ο Ρούμπιο πηγαίνει στη Ρώμη να επισκεφτεί τον Πάπα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πρόκειται να μεταβεί στη Ρώμη την Πέμπτη και την Παρασκευή (7 και 8 Μαΐου) για μια επίσκεψη που, σύμφωνα με πληροφορίες, αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ψυχρών σχέσεων με την ιταλική κυβέρνηση και το Βατικανό.

Οι ημερομηνίες συμπίπτουν εξάλλου με την επέτειο ενός έτους από την εκλογή του Πάπα Λέοντα, που είναι ο πρώτος Πάπας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ.

Πηγή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στη Ρώμη και θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, και τον Αντόνιο Ταγιάνι, αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας. Πληροφορίες υπάρχουν και για συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Ρούμπιο, όπως αναφέρει ο Guardian, ζήτησε να συναντηθεί με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, αλλά το αίτημα ακόμη δεν έχει ικανοποιηθεί, πρόσθεσε πηγή με γνώση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Corriere della Sera, το ταξίδι του Ρούμπιο ανακοινώθηκε σε επιστολή προς την ιταλική κυβέρνηση από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Ρώμη, Τίλμαν Φερτίτα, ο οποίος, όπως ανέφερε η εφημερίδα, εργάζεται για την αποκατάσταση της «γέφυρας» μεταξύ των δύο χωρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Είχε προηγηθεί η άνευ προηγουμένου επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Πάπα Λέοντα λόγω της καταδίκης του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, και την επακόλουθη ρήξη στις σχέσεις με τη Ρώμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέπληξε τη Μελόνι -μέχρι πρότινος μια πολύ στενή σύμμαχό του- όταν καταδίκασε τις δηλώσεις του εναντίον του Λέοντα. Την επέκρινε για τη μη υποστήριξη των επιθέσεων κατά του Ιράν ενώ απείλησε να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ιταλία ως αποτέλεσμα.

