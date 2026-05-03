Εξιχνιάστηκε δολοφονία 45χρονου στον Μαραθώνα, η πρώην σύντροφος του επιτέθηκε

Δύο άνδρες και μια γυναίκα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς για την δολοφονία ενός αλλοδαπού άνδρα στις 25 Απριλίου στο σπίτι του στον Μαραθώνα.

Αιτία της άγριας δολοφονίας ήταν οι προσωπικές διαφορές που είχε το θύμα με την γυναίκα, με την οποία ήταν ζευγάρι μέχρι πριν από λίγο καιρό. Στην επίθεση, συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο τωρινός σύντροφος της γυναίκας και ο αδελφός του, ενώ πιθανολογείται πως συμμετείχαν δύο ακόμη άνδρες, αγνώστων στοιχείων.

Ο θάνατος του θύματος ήταν βίαιος, μιας και οι δράστες τον χτυπούσαν με μεταλλικούς σωλήνες και ένα μεγάλο κομμάτι ξύλου, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα στο κρανίο και άλλα σημεία του σώματος του. Δράστες και θύμα, είναι όλοι αλλοδαποί υπήκοοι, οι οποίοι εργάζονταν σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Ο 36χρονος εάν και διακομίστηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο και έδωσε επί δύο ημέρες μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, τελικά κατέληξε στις 27 Απριλίου.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Μαραθώνα, αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, φτάνοντας στα ίχνη των τριών δραστών, μιας γυναίκας 31 ετών, και δύο ανδρών ηλικίας 33 και 40 ετών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών με την κατηγορία της Ανθρωποκτονίας από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν σε Ανακριτή.

