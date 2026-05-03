Πρόταση 14 σημείων από το Ιράν στις ΗΠΑ για την λήξη του πολέμου

Τρέχουν οι εξελίξεις στο θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με αφορμή την τελευταία πρόταση 14 σημείων του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών εντός 30 ημερών με τερματισμό του πολέμου, και όχι απλά παράταση της εκεχειρίας.

Η ιρανική πρόταση, απορρίπτει ουσιαστικά το σχέδιο εννέα σημείων των ΗΠΑ, ζητά επίσης την άρση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, την απόσυρση δυνάμεων από την περιοχή και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Nour News, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με το θεοκρατικό κατεστημένο της Τεχεράνης.

Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης για τα στενά του Ορμούζ-Πρόταση για άνοιγμα 1 μήνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα «μελετήσει» νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αφού απέρριψε προηγούμενη ιρανική προσφορά και απείλησε να «κονιορτοποιήσει» τη χώρα. Ωστόσο, οι συνομιλίες συνεχίστηκαν, και η εύθραυστη εκεχειρία διάρκειας τριών εβδομάδων φαίνεται τελικά να τηρείται, παρά τις αρχικές περί αντιθέτου αναφορές.

Νέες λεπτομέρειες προκύπτουν σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ιράν που στάλθηκε στις ΗΠΑ.

Πηγές ανέφεραν στο Al Jazeera ότι το ιρανικό σχέδιο έχει τρία κύρια στάδια. Προβλέπει μια δέσμευση μη επίθεσης, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο, και το τέλος των συγκρούσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η πρώτη φάση θα ανοίξει σταδιακά το Στενό του Ορμούζ και θα άρει την πολιορκία των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη θα αναλάβει την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ναρκών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης διαμηνύει ότι το περιθώριο λήψης αποφάσεων από τις ΗΠΑ «έχει περιοριστεί».

Επίσης την Κυριακή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συνομίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι, ο οποίος επέβλεψε προηγούμενους γύρους συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πριν να ξεσπάσουν και πάλι συγκρούσεις.

