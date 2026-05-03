Άνδρας πυροβολούσε άσκοπα και τον συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Άνδρας πυροβολούσε άσκοπα και τον συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.
03 Μάι. 2026 16:43
Pelop News

Αναστάτωση πριν από λίγες ώρες στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, όταν αστυνομικοί της ‘Αμεσης Δράσης έλαβαν σήμα για άνδρα που πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 30χρονο, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και τον ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι, μαζί με τρεις γεμιστήρες και 57 φυσίγγια.

 

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν επίσης αναδιπλούμενος σουγιάς, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και διαρρηκτικά εργαλεία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 Ρουμελιώτης: «Εμείς κι ο Προμηθέας 2014 παίξαμε φέτος το καλύτερο μπάσκετ, φαβορί ο Κρόνος»
17:09 Ο Ρούμπιο πηγαίνει στη Ρώμη να επισκεφτεί τον Πάπα
17:00 Μεταμοσχεύσεις: Μπορείς και εσύ να σκορπίσεις την ελπίδα
16:53 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη στα Τριπόταμα ΦΩΤΟ
16:43 Άνδρας πυροβολούσε άσκοπα και τον συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.
16:36 Ισραήλ: Πρόγραμμα μαμούθ με 100 δις. για μαχητικά αεροσκάφη
16:26 Λήγει η διορία για αιτήσεις στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού
16:17 Πώς να διαχωριστείτε αυτούς που γκρινιάζουν συνεχώς
16:09 Κουνδουράκης: «Είναι βαρύ το σκουφάκι του ΝΟΠ»
16:00 Πάτρα: Η μάγισσα που εμφανίζεται στη Λεύκα
15:53 Η Σακίρα αποθεώθηκε από 2 εκατομμύρια ανθρώπους
15:43 Άρτα: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση ηλικιωμένου
15:34 “Οχι” από την Θύελλα στον υποβιβασμό
15:24 ΟΠΕΚ+: Μεγάλη συμφωνία επτά χωρών, θα ρίξουν 188.000 βαρέλια στην αγορά
15:14 Δείτε για ποιο λόγο ο Τσίπρας δεν μίλησε σε ντοκιμαντέρ
15:05 Κωνστανέλλος: «Δεν θέλουμε Λας Βέγκας και Ντουμπάι»
14:56 Η απρέπεια ενός παίκτη χάλασε τη γιορτή των τριών παρατάσεων! – Φωτογραφίες
14:50 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης για τα στενά του Ορμούζ-Πρόταση για άνοιγμα 1 μήνα
14:41 Αστυνομική επιχείρηση σε καταστήματα του Δήμου Λαγκαδά, έγιναν 8 συλλήψεις
14:32 Συγκινημένος από τα «παιδιά» του ο Γιάννης Ντάγιος: «Το μέλλον τους ανήκει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ