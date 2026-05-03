Άνδρας πυροβολούσε άσκοπα και τον συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ.

Αναστάτωση πριν από λίγες ώρες στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, όταν αστυνομικοί της ‘Αμεσης Δράσης έλαβαν σήμα για άνδρα που πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 30χρονο, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και τον ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι, μαζί με τρεις γεμιστήρες και 57 φυσίγγια.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν επίσης αναδιπλούμενος σουγιάς, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και διαρρηκτικά εργαλεία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

