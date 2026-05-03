Αγωνία για την υγεία του σερ Άλεξ Φέργκιουσον...

Ένας ζωντανός μύθος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο πρώην τεχνικός της, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον διακομίστηκε εσπευσμένα το μεσημέρι σε νοσοκομείο του Μάντσεστερ, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο Σκωτσέζος πρώην προπονητής της Γιουνάιτεντ, ετοιμάζονταν να πάει στο Ολντ Τράφορντ, για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Γιουνάιτεντ και την Λίβερπουλ.

Μια ώρα όμως πριν από την έναρξη του μεγάλου αγώνα και λίγα λεπτά πριν αναχωρήσει από το σπίτι του, αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Υπάρχουν πάντως και πληροφορίες κάποιων αγγλικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρουν ότι ο Φέργκιουσον ήταν στο Ολντ Τράφορντ όταν αισθάνθηκε την αδιαθεσία και όχι σπίτι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο από το «θέατρο των ονείρων».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το παραμικρό και όλοι περιμένουν το ιατρικό ανακοινωθέν, για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του «Φέργκι».

Θυμίζουμε ότι ο πρώην προπονητής της Μάντσεσστερ Γιουνάιτεντ είχε αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2018, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και υποβλήθηκε σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

