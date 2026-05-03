Μαρινάκης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η κατοχύρωση της πολυφωνίας των ΜΜΕ

«Η ενίσχυση των θεσμών, η κατοχύρωση της πολυφωνίας και η συνεχής βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΜΜΕ αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης», ανέφερε σε ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου που γιορτάζεται σήμερα, Κυριακή, 3 Μαΐου.

Στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτει ότι στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, «καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στον τομέα των ΜΜΕ, που αναγνωρίζεται από τον ΟΟΣΑ, την Διεθνή Διαφάνεια, τον Economist και αποτυπώνεται στην επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το Κράτος Δικαίου».

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια εργάζεται συστηματικά «προωθώντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων, που αλλάζει ουσιαστικά το τοπίο των ΜΜΕ στην Ελλάδα βασισμένο σε 4 κεντρικούς άξονες: την προστασία των δημοσιογράφων, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την αξιοκρατία και τον το σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων».

Παράλληλα επισημαίνει μία σειρά από μέτρα που έχει κάνει η κυβέρνηση προς την ελευθερία του Τύπου τα τελευταία χρόνια.

«Η ελευθερία του Τύπου αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας. Με ισχυρούς κανόνες, διαφάνεια παντού και ουσιαστική προστασία των λειτουργών της ενημέρωσης, ενισχύουμε τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Γιατί ο ελεύθερος, υπεύθυνος και ποιοτικός Τύπος είναι προϋπόθεση προόδου, λογοδοσίας και κοινωνικής συνοχής — και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, χωρίς εκπτώσεις, παράγοντας αποτελέσματα που αναγνωρίζονται, κόντρα σε όσα υποστηρίζουν ατεκμηρίωτες εκθέσεις και επαγγελματίες συκοφάντες της χώρας μας», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

