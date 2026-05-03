Η Νίκη ζητά την άμεση παραίτηση του Υπουργού Υγείας

Δριμεία επίθεση κατά του Αδωνι Γεωργιάδη από τη Νίκη.

Με ανακοίνωσή του το Κίνημα μιλάει για τις εξελίξεις στο ΕΣΥ:

«Η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει εξελιχθεί σε μια κατάφωρη και συστηματική παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, με άμεσες συνέπειες τόσο για την υγεία των ιατρών όσο και για την ασφάλεια των ασθενών.

Τα πρόσφατα περιστατικά κατάρρευσης γιατρών εν ώρα εφημερίας, (Σάμος, Καλαμάτα, Ρέθυμνο, Κιλκίς, Θες/κη κλπ) σε συνδυασμό με τα τεκμηριωμένα στοιχεία υπερεργασίας και εξουθένωσης, επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό, αλλά δομικό και σοβαρό.

Είναι παράνομη η συνεχόμενη εργασία πέρα των 48 ωρών εβδομαδιαίως. Είναι παράνομη η στέρηση ρεπό μετά την εφημερία. Είναι υποχρεωτική η ανάπαυση του γιατρού μετά από 12 ώρες εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των περιστατικών!

Το Υπουργείο αρκείται σε απειλές και θεωρητικές εξαγγελίες θέσεων –που δεν καλύπτονται επαρκώς- ειδικά σε νησιά/παραμεθόριο- και συνεχώς επικαλείται το αφελές επιχείρημα- «κάνουμε προκηρύξεις και ιατροί ΔΕΝ έρχονται» χωρίς να εξηγεί το ΓΙΑΤΙ και χωρίς να δίνει σοβαρά κίνητρα σε νέους επιστήμονες.

Όταν οι καθαροί βασικοί μισθοί ειδικευόμενου ιατρού στη Ρουμανία, Τσεχία και Κύπρο είναι περίπου 3000 ευρώ και εδώ είναι τα μισά και με δύσκολες συνθήκες.

Καταγγέλλουμε:

– Την κατά συρροή παραβίαση του ανώτατου ορίου των 48 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2003/88/ΕΚ.

– Την επιβολή υποχρεωτικών και εξαντλητικών εφημεριών, χωρίς συναίνεση και χωρίς επαρκή χρόνο ανάπαυσης.

– Τις αυθαίρετες μετακινήσεις νέων ιατρών σε δομές της περιφέρειας, χωρίς θεσμική θωράκιση και χωρίς κίνητρα.

– Την άσκηση ψυχολογικής πίεσης και εξαναγκασμού από διοικητικές και ιεραρχικές δομές.

– Την απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής προσέλκυσης και παραμονής νέων ιατρών, ενισχύοντας το φαινόμενο της φυγής στο εξωτερικό.

Απαιτούμε άμεσα:

– Παρέμβαση του Εισαγγελέα για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών κατάχρησης εξουσίας και παραβίασης καθήκοντος των υπεύθυνων Διοικήσεων που ζητούν από ιατρούς παράνομη υπερεργασία, καταχρηστική μεταβολή όρων εργασίας και παραβίαση υποχρεώσεων εργοδότη για υγεία και ασφάλεια σε ώρα καθήκοντος.

– Παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας για έλεγχο των συνθηκών εργασίας

– Προσφυγή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης.

Παράλληλα απαιτούμε:

– Άμεση παύση των αυθαίρετων μετακινήσεων

– Διασφάλιση νόμιμων και ανθρώπινων ωραρίων

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με μισθούς Ευρώπης

– Θεσμοθέτηση ουσιαστικών ΜΟΝΙΜΩΝ κινήτρων για ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε την άμεση παραίτηση του Υπουργού Υγείας λόγω αδυναμίας επίλυσης των προβλημάτων.

Η παραβίαση της νομιμότητας δεν μπορεί να αποτελεί καθεστώς. Η εξάντληση των γιατρών δεν μπορεί να είναι προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος υγείας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



