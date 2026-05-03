Η Βίκυ Χατζηβασιλείου στην αντεπίθεση: Είπε ψέματα σε όλα ο κύριος

Ο περιφερειακός σύμβουλος Δήμος Κυριλίδης κατήγγειλε ότι η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου δαπάνησε αφειδώς χρήματα της Περιφέρειας προκειμένου να κάνει ταξίδια αναψυχής.

03 Μάι. 2026 20:57
Αντέδρασε άμεσα και ηχηρά μετά την καταγγελία σε βάρος της η Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Δήμος Κυριλίδης κατήγγειλε ότι η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου δαπάνησε χρήματα της Περιφέρειας προκειμένου να κάνει ταξίδια αναψυχής.

«Εδώ πέρα μαζί μου, έχω όλα αυτά εδώ. Είναι τα ταξίδια αναψυχής τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την Περιφέρεια. Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα, για να βγάλει βίζα για το Λας Βέγκας.

Στην Αθήνα. Στη Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία Κάννες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη στην Κίνα, Φρανκφούρτη, στη Βαλένθια η κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο. Οι αγρότες περιμένουν ακόμα να πληρωθούν. Κύπρος. Ευκαιρία να ξαναπάει η κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι. Βαρσοβία, Βαρκελώνη, Βιέννη», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Δήμος Κυριλίδης.

Αμέσως μετά, στην εκπομπή «Weekend Live», προβλήθηκε και η απάντηση της Βίκυς Χατζηβασιλείου στις κατηγορίες.

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας τόνισε ότι δεν έχει πάει ποτέ σε κάποια μέρη αυτά και ότι τα πάντα είναι ψέματα.

«Ψεύδεται ο κύριος σύμβουλος, λυπάμαι πολύ που το λέω αλλά δεν έχω πάει ποτέ ούτε στο Ντουμπάι ούτε στη Σαγκάη ούτε στη Βαρκελώνη ούτε στη Βαρσοβία. Είναι όλα από το μυαλό του.

Έχουν πάει συνάδελφοι από την υπηρεσία βεβαίως για να εκπροσωπηθεί η Περιφέρεια, αλίμονο, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου σε αυτές τις περιοχές. Θα ήθελα πολύ να πάω σε όλους αυτούς τους προορισμούς που αναφέρεται ο συγκεκριμένος κύριος που είναι αδαής και συκοφάντης και κακεντρεχής.

Θα ήθελα αλλά είναι ανθρωπίνως αδύνατον να είμαι παντού και δεν έχω πάει», είπε αρχικά η Βίκυ Χατζηβασιλείου.

«Είναι όλα ψευδή, απλά είναι χαρτιά που έγιναν ταξίδια από την υπηρεσία, αλλά όχι εγώ. Είναι το στυλ Βελόπουλου αυτό. Βγάζω χαρτιά και τα κουνάω στον αέρα», πρόσθεσε.

«Είναι δυνατόν να υπάρχει Έλληνας που δεν έχει πάει στην Αρχαία Πέλλα; Όχι απλά έχω πάει, έχω πάει μαζί με την κυρία Μενδώνη, έχω πάει και δεύτερη φορά με την πρέσβη της Σουηδίας και τρίτη με την οικογένειά μου», ξέσπασε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η Βίκυ Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον του Δήμου Κυριλίδη.

«Εννοείται. Σαν νομικός θα σας μιλήσω τώρα. Στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, το οποίο είναι βαρύ. Είναι ποινικό.

Επίσης έχω κόψει πάρα πολλές συμμετοχές της αντιπεριφέρειας σε εκθέσεις ακριβώς για λόγους οικονομίας. Ο κύριος θέλει να κάνει διαφήμιση στον εαυτό του χρησιμοποιώντας το “όχημα” Χατζηβασιλείου. Είναι απλά τα πράγματα, γιατί θέλει να βάλει υποψήφιος βουλευτής στην Πέλλα».

 

