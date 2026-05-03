Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για ειρήνευση

Θεωρεί την αντιπρόταση του Ιράν απαράδεκτη και για το λόγο αυτό την απορρίπτει.

03 Μάι. 2026 21:11
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Κυριακή στο ισραηλινό Κανάλι 12, τόνισε ότι η αντιπρόταση του Ιράν είναι απαράδεκτη και για το λόγο αυτό την απορρίπτει. «Την μελέτησα, μελέτησα τα πάντα, είναι απαράδεκτη» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ασχολήθηκε και πάλι με το θέμα της απονομής χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου: «Είναι πρωθυπουργός μιας πολεμικής περιόδου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν ήταν για μένα και τον Μπίμπι, με αυτή τη σειρά, χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες», είπε.

Ήδη από την Παρασκευή ο Τραμπ είχε δείξει ότι δεν θα κάνει εύκολα αποδεκτές τις προτάσεις της Τεχεράνης.

«Οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που πρόσφεραν», είχε πει σε δημοσιογράφους σχετικά με όσα είχαν προτείνει οι Ιρανοί.

