Ρόδος: Ζευγάρι ηλικιωμένων έπεσαν με το αγροτικό στο γκρεμό
03 Μάι. 2026 19:41
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα, με εγκλωβισμό, σημειώθηκε στην περιοχή της Λάρδου στη Ρόδο. Αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι (άνδρας και γυναίκα) βρέθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκτός δρόμου και σε γκρεμό βάθους 10 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία κατάφερε να απεγκλωβίσει τον ηλικιωμένο άνδρα.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

