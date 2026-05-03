Σύρραξη στο Ρέστειο κολυμβητήριο και κάμποσες «ψιλές» κάτω από το νερό!

Ο Απόλλων Σμύρνης κατέλαβε την τρίτη θέση στο final-4 του Conference Cup υδατοσφαίρισης ανδρών, το οποίο φιλοξενεί στο κολυβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, καθώς επικράτησε 15-13 του Πανιωνίου στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Τετάρτη (6/5) στη Νέα Σμύρνη, όπου θα αναμετρηθούν στον δεύτερο αγώνα της προημιτελικής φάσης των πλέι-οφ της Waterpolo League (ο Απόλλων προηγείται με 1-0 στη σειρά).

Ο αγώνας ωστόσο επισκιάστηκε από το επεισόδιο στο φινάλε, που οδήγησε στο να αποβληθούν με αντικατάσταση οι Σολανάκης και Καπετανάκης, 2΄01΄΄ πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Απειλήθηκε σύρραξη, ωστόσο τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν.

Στα δύο λεπτά πριν τη λήξη, μετά από αποβολή στην οποία υπέπεσε ο Καπετανάκης πάνω στον Σολανάκη, απειλήθηκε γενική σύρραξη, με τους διαιτητές -αφού συμβουλεύτηκαν το βίντεο- να αποβάλλουν με αντικατάσταση τους δύο… πρωταγωνιστές του επεισοδίου.

Με την επανέναρξη του παιχνιδιού, ο Μπογκντάνοβιτς πέτυχε το 15-13 και ουσιαστικά “κλείδωσε” τη νίκη του Απόλλωνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



