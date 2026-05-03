«Είσαι για τα πανηγύρια» είπε ο Φασουλής στη Θώδη και έγινε «κόλαση»

«Αρπάχτηκαν» ξανά στο live του Just the 2 of Us Έφη Θώδη και Σταμάτης Φασουλής.

Ο DJ Deleasis και η Έφη Θώδη ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν το «Αυτό το κάτι» της Καίτης Γαρμπή, δίνοντας μια πιο εκρηκτική και παιχνιδιάρικη εκδοχή, με στόχο να ξεσηκώσουν το κοινό και να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

«Ευχαριστούμε για την ατμόσφαιρα που μας δώσατε. Οι κριτές δεν έχουν καμία παθογένεια για να σας αντιμετωπίζουν κάπως» είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης για να καλμάρει τις τεταμένες σχέσεις της Έφης Θώδη με την κριτική επιτροπή, μετά τα παράπονα της τραγουδίστριας στο εισαγωγικό βίντεο.

«Μπορεί να είστε η καλύτερη για τα πανηγύρια αλλά για εδώ δεν νομίζω ότι είστε ό,τι καλύτερο συμβαίνει. Αλλά σας έχει βάλει ο Νίκος Κοκλώνης, όπως και εμένα με έχει βάλει ο Νίκος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω. Λόγω του παρελθόντος σας, έχω φερθεί πολύ επιεικώς ήσασταν για πολύ χειρότερα» ήταν η ατάκα του Σταμάτη Φασουλή που… έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της η Έφη Θώδη απάντησε: «Στα πανηγυρία τραγουδάμε τα δικά σας τραγούδια, όλα τα τραγούδια. Τα τραγούδια τα ξέρουμε, δεν είμαι από άλλο πλανήτη, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα κι εγώ».

«Η κυρία Θώδη είπε “αν ο κύριος Φασουλής έχει νευράκια να πάει σπίτι του”. Δεν μπορώ να πάω σπίτι μου, γιατί με θέλει ο Κοκλώνης. Μίλησε κι εσύ, με θες ή δεν με θες…» είπε ο Σταμάτης Φασουλής απευθυνόμενος στον οικοδεσπότη, ο οποίος έσπευσε να διαβεβαιώσει τον κριτή ότι τον θέλει διακαώς στο σόου.

