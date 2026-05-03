«Είσαι για τα πανηγύρια» είπε ο Φασουλής στη Θώδη και έγινε «κόλαση»

Στο live του Just the 2 of Us όταν ο DJ Deleasis και η Έφη Θώδη τραγούδησαν το «Αυτό το κάτι» της Καίτης Γαρμπή

 

«Είσαι για τα πανηγύρια» είπε ο Φασουλής στη Θώδη και έγινε «κόλαση»
03 Μάι. 2026 18:46
Pelop News

«Αρπάχτηκαν» ξανά στο live του Just the 2 of Us Έφη Θώδη και Σταμάτης Φασουλής.

Ο DJ Deleasis και η Έφη Θώδη ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν το «Αυτό το κάτι» της Καίτης Γαρμπή, δίνοντας μια πιο εκρηκτική και παιχνιδιάρικη εκδοχή, με στόχο να ξεσηκώσουν το κοινό και να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

«Ευχαριστούμε για την ατμόσφαιρα που μας δώσατε. Οι κριτές δεν έχουν καμία παθογένεια για να σας αντιμετωπίζουν κάπως» είπε ο Γιάννης Ζουγανέλης για να καλμάρει τις τεταμένες σχέσεις της Έφης Θώδη με την κριτική επιτροπή, μετά τα παράπονα της τραγουδίστριας στο εισαγωγικό βίντεο.

«Μπορεί να είστε η καλύτερη για τα πανηγύρια αλλά για εδώ δεν νομίζω ότι είστε ό,τι καλύτερο συμβαίνει. Αλλά σας έχει βάλει ο Νίκος Κοκλώνης, όπως και εμένα με έχει βάλει ο Νίκος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω. Λόγω του παρελθόντος σας, έχω φερθεί πολύ επιεικώς ήσασταν για πολύ χειρότερα» ήταν η ατάκα του Σταμάτη Φασουλή που… έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

«Είσαι για τα πανηγύρια» είπε ο Φασουλής στη Θώδη και έγινε «κόλαση»

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της η Έφη Θώδη απάντησε: «Στα πανηγυρία τραγουδάμε τα δικά σας τραγούδια, όλα τα τραγούδια. Τα τραγούδια τα ξέρουμε, δεν είμαι από άλλο πλανήτη, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα κι εγώ».

«Η κυρία Θώδη είπε “αν ο κύριος Φασουλής έχει νευράκια να πάει σπίτι του”. Δεν μπορώ να πάω σπίτι μου, γιατί με θέλει ο Κοκλώνης. Μίλησε κι εσύ, με θες ή δεν με θες…» είπε ο Σταμάτης Φασουλής απευθυνόμενος στον οικοδεσπότη, ο οποίος έσπευσε να διαβεβαιώσει τον κριτή ότι τον θέλει διακαώς στο σόου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:50 Ο Μπονάνος στηρίζει την προσπάθεια του ΝΟΠ
19:43 Τα κορίτσια του Εσπερου ανέβηκαν στη Β΄ Εθνική – Φωτογραφίες
19:41 Ρόδος: Ζευγάρι ηλικιωμένων έπεσαν με το αγροτικό στο γκρεμό
19:35 Με “χρώμα” Πάτρας ανέβηκε στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ο Μίλωνας
19:32 Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου
19:24 Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες
19:22 Πήρε το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά η Ιωάννα Τούνη BINTEO
19:20 Τουρνουά Ενώσεων EOK: Οι απονομές, οι κορυφαίες και οι κορυφαίοι με χρώμα ΕΣΚΑ-Η
19:19 Λατινοπούλου: Οι Ρουβίκωνες αλωνίζουν και η κυβέρνηση της ΝΔ κοιμάται
19:14 Ετσι πανηγύρισαν στην Ενωση την πρόκριση στους τελικούς της National League 1 – Φωτογραφίες
19:12 Τελεσίγραφο των Ιρανών στον Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών!
19:12 Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαϊας: Ως εδώ στην αυταρχική καθεστωτική δεξιά διακυβέρνηση
19:05 Ο «πλανητάρχης» μίλησε: «Μ’ έχει αντιγράψει ο Akylas, αλλά καλή επιτυχία» ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ
19:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στα φιλικά με τη Ροή – Φωτογραφίες
18:57 Ελέφαντας-φονιάς διέλυσε τα πάντα στη νότια Ινδία
18:55 Αρτα: Εδωσε όλο το κομπόδεμά της για…δήθεν εγχείρηση της εγγονής της
18:52 Πρωτοχρονιάτικη Πρωτομαγιά στην Πάρνηθα
18:51 Λήξη συναγερμού με τον σερ Αλεξ: εξιτήριο και σπίτι του
18:46 «Είσαι για τα πανηγύρια» είπε ο Φασουλής στη Θώδη και έγινε «κόλαση»
18:37 Αγωνία για την υγεία του σερ Άλεξ Φέργκιουσον…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ