Τελεσίγραφο των Ιρανών στον Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών!
03 Μάι. 2026 19:12
03 Μάι. 2026 19:12
Βγήκε στη φόρα με λεπτομέρειες η πρόταση ειρήνης που υπέβαλε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν, για τερματισμό των εχθροπραξιών εντός 30 ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, το ιρανικό σχέδιο βασίζεται σε τρεις φάσεις.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η δέσμευση μη επιθετικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει και το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Στην πρώτη φάση, προβλέπεται η σταδιακή επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την άρση των περιορισμών των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη αναλαμβάνει την ευθύνη για την απομάκρυνση ναρκών και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η δεύτερη φάση αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το σχέδιο προβλέπει επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο επίπεδο του 3,6% μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την αρχή της «μη αποθήκευσης».

Παράλληλα, περιλαμβάνει αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων: οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα απέχουν από στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν και των συμμάχων του, ενώ η Τεχεράνη θα δεσμεύεται να μην προχωρά σε επιθετικές ενέργειες.

Το ιρανικό σχέδιο απορρίπτει ρητά την αποξήλωση της πυρηνικής υποδομής της χώρας ή την καταστροφή των εγκαταστάσεών της. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η σταδιακή άρση των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης δεσμευμένων κεφαλαίων.

Στην τρίτη και τελική φάση, το Ιράν προτείνει την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ασφάλειας που θα καλύπτει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, το Ιράν κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαλέξουν ανάμεσα σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μπορεί να μη δεχτεί τη νέα πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου.

«Το περιθώριο ελιγμών των Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τη λήψη απόφασης είναι περιορισμένο» και ο Ντόναλντ «Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε “μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία”» δήλωσε η υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το όργανο των Φρουρών της Επανάστασης κάνει λόγο κυρίως για ιρανικό «τελεσίγραφο».

