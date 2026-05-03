Λήξη συναγερμού με τον σερ Αλεξ: εξιτήριο και σπίτι του
Οπως έγινε γνωστό, ο λόγος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν καθαρά προληπτικός
Ένα απροόπτο συνέβη στι Ολντ Τράφορντ πριν από το μεγάλο ματς μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, αφού ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Οπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς, ο λόγος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν καθαρά προληπτικός και σύντομα έλαβε εξιτήριο.
Ο πιο επιτυχημένος και εμβληματικός προπονητής των κόκκινων διαβόλων και ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου επέστρεψε στο σπίτι του.
