Λήξη συναγερμού με τον σερ Αλεξ: εξιτήριο και σπίτι του

Ένα απροόπτο συνέβη στι Ολντ Τράφορντ πριν από το μεγάλο ματς μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, αφού ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οπως αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς, ο λόγος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν καθαρά προληπτικός και σύντομα έλαβε εξιτήριο.

Ο πιο επιτυχημένος και εμβληματικός προπονητής των κόκκινων διαβόλων και ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου επέστρεψε στο σπίτι του.

