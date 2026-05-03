Ελέφαντας-φονιάς διέλυσε τα πάντα στη νότια Ινδία

Ελέφαντας που έφερε το όνομα «Mayyanad Parthasarathy» βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ σε πολυσύχναστο χώρο λατρείας στη νότια Ινδία και ξέφυγε από την επιτήρηση. Επιτέθηκε σε ό,τι έβρισκε μπροστά του και σκότωσε τον 40χρονο οδηγό φορτηγού που τον είχε μεταφέρει στον χώρο.

Ένας ακόμα τραυματίστηκε σοβαρά.

Το μεγαλόσωμο ζώο προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, καθώς αναποδογύρισε οχήματα, κατέστρεψε μηχανές και προξένησε φθορές στον περίβολο του ναού.

Έπειτα από περίπου δύο ώρες έντασης, οι αρχές —με τη συνδρομή δασικών υπαλλήλων και της αστυνομίας— κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας ηρεμιστικά.

