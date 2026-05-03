Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες

Οι κολυμβητές της ΝΕΠ Φάνης Κουρής, Ηρα Καραγιάννη και Μαριάννα Κατσαντώνη έλαμψαν με την παρουσία τους στο Σχολικό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες Ελαμψε ο πρωταθλητής κολύμβησης της ΝΕΠ Φάνης Κουρής στο Σχολικό πρωτάθλημα
03 Μάι. 2026 19:24
Pelop News

Η σχετική ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

«Αλλη μία μεγάλη επιτυχία του κολυμβητικού τμήματος της ομάδας μας. Στους Πανελλήνιους σχολικούς Αγώνες που διεξήχθησαν στο ΟΑΚΑ ο αθλητής μας Φάνης Κουρής (5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ) πήρε την πρώτη θέση στα 50μ. πεταλούδα με χρόνο 25.21, γεγονός που σημαίνει ότι εκτός από τη μοριοδότησή του για την είσοδό του στο Πανεπιστήμιο (20% Προσαύξηση για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α. – 8% Προσαύξηση για τα άλλα Τμήματα), εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στη Γυμνασιάδα (Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα) που θα γίνει τον προσεχή Δεκέμβριο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας!

Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες
Επίσης, η αθλήτρια μας Ηρα Καραγιάννη (Πρότυπο ΓΕΛ Πατρών) κατέκτησε τη 2η θέση στα 200μ. πρόσθιο με χρόνο 02:41.45 και πέτυχε και αυτή τη μοριοδότησή της (20% Προσαύξηση για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α. – 6% Προσαύξηση για τα άλλα Τμήματα).
Αλλά και η αθλήτριά μας Μαριάννα Κατσαντώνη (2ο ΓΕΛ Αγρινίου) πήγε αρκετά καλά και αυτή στα 200μ. πρόσθιο με χρόνο 02:46.35 και κατέκτησε την 4η θέση.

Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες
Συγχαρητήρια και στα τρία παιδιά μας που αποδεικνύουν για πολλοστή φορά την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο κολυμβητικό μας τμήμα. Ιδιαίτερα στον Φάνη Κουρή για τη μεγάλη επιτυχία του!
Πραγματικά είμαστε πολύ υπερήφανοι!».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:50 Ο Μπονάνος στηρίζει την προσπάθεια του ΝΟΠ
19:43 Τα κορίτσια του Εσπερου ανέβηκαν στη Β΄ Εθνική – Φωτογραφίες
19:41 Ρόδος: Ζευγάρι ηλικιωμένων έπεσαν με το αγροτικό στο γκρεμό
19:35 Με “χρώμα” Πάτρας ανέβηκε στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ο Μίλωνας
19:32 Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου
19:24 Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες
19:22 Πήρε το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά η Ιωάννα Τούνη BINTEO
19:20 Τουρνουά Ενώσεων EOK: Οι απονομές, οι κορυφαίες και οι κορυφαίοι με χρώμα ΕΣΚΑ-Η
19:19 Λατινοπούλου: Οι Ρουβίκωνες αλωνίζουν και η κυβέρνηση της ΝΔ κοιμάται
19:14 Ετσι πανηγύρισαν στην Ενωση την πρόκριση στους τελικούς της National League 1 – Φωτογραφίες
19:12 Τελεσίγραφο των Ιρανών στον Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών!
19:12 Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαϊας: Ως εδώ στην αυταρχική καθεστωτική δεξιά διακυβέρνηση
19:05 Ο «πλανητάρχης» μίλησε: «Μ’ έχει αντιγράψει ο Akylas, αλλά καλή επιτυχία» ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ
19:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στα φιλικά με τη Ροή – Φωτογραφίες
18:57 Ελέφαντας-φονιάς διέλυσε τα πάντα στη νότια Ινδία
18:55 Αρτα: Εδωσε όλο το κομπόδεμά της για…δήθεν εγχείρηση της εγγονής της
18:52 Πρωτοχρονιάτικη Πρωτομαγιά στην Πάρνηθα
18:51 Λήξη συναγερμού με τον σερ Αλεξ: εξιτήριο και σπίτι του
18:46 «Είσαι για τα πανηγύρια» είπε ο Φασουλής στη Θώδη και έγινε «κόλαση»
18:37 Αγωνία για την υγεία του σερ Άλεξ Φέργκιουσον…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ