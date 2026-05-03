Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου

Ο Αθηνόδωρος ετοιμάζεται για τα «Αιγιάλεια 2026», με τους αθλητές του να διακρίνονται σε σημαντικούς αγώνες δρόμου εντός κι εκτός συνόρων.

Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου Ο Αθηνόδωρος έκλεψε πάλι την παράσταση - το ίδιο και ο Δημήτρης Τασσόπουλος
03 Μάι. 2026 19:32
Pelop News

Με ιδιαίτερα εξαιρετική απόδοση συνεχίστηκαν οι επιτυχίες του Δημήτρη Τασσόπουλου του Αθηνόδωρου Αιγίου, ο οποίος συμμετείχε στον ορεινό αγώνα 20km TIHIORACE και κατέκτησε την 🥉 θέση στο βάθρο των νικητών με χρόνο 1:54:28. Η επίδοσή του επιβεβαιώνει τη συστηματική του προετοιμασία και το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο, τιμώντας τα χρώματα της ομάδας της Αιγιάλειας.
Εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία του Αθηνόδωρου στον Prague Marathon 2026 , έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς αγώνες. Ο Βασίλειος Βασιλακόπουλος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με χρόνο 3:51:68, ενώ ο Ραδάμανθυς Σκούντζος (πρώην πρόεδρος του συλλόγου) τερμάτισε σε 4:02:27, εκπροσωπώντας επάξια την ομάδα και αποδεικνύοντας το αγωνιστικό της ήθος και τη δυναμική της και εκτός συνόρων.

Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:50 Ο Μπονάνος στηρίζει την προσπάθεια του ΝΟΠ
19:43 Τα κορίτσια του Εσπερου ανέβηκαν στη Β΄ Εθνική – Φωτογραφίες
19:41 Ρόδος: Ζευγάρι ηλικιωμένων έπεσαν με το αγροτικό στο γκρεμό
19:35 Με “χρώμα” Πάτρας ανέβηκε στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ο Μίλωνας
19:32 Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου
19:24 Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες
19:22 Πήρε το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά η Ιωάννα Τούνη BINTEO
19:20 Τουρνουά Ενώσεων EOK: Οι απονομές, οι κορυφαίες και οι κορυφαίοι με χρώμα ΕΣΚΑ-Η
19:19 Λατινοπούλου: Οι Ρουβίκωνες αλωνίζουν και η κυβέρνηση της ΝΔ κοιμάται
19:14 Ετσι πανηγύρισαν στην Ενωση την πρόκριση στους τελικούς της National League 1 – Φωτογραφίες
19:12 Τελεσίγραφο των Ιρανών στον Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών!
19:12 Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαϊας: Ως εδώ στην αυταρχική καθεστωτική δεξιά διακυβέρνηση
19:05 Ο «πλανητάρχης» μίλησε: «Μ’ έχει αντιγράψει ο Akylas, αλλά καλή επιτυχία» ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ
19:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στα φιλικά με τη Ροή – Φωτογραφίες
18:57 Ελέφαντας-φονιάς διέλυσε τα πάντα στη νότια Ινδία
18:55 Αρτα: Εδωσε όλο το κομπόδεμά της για…δήθεν εγχείρηση της εγγονής της
18:52 Πρωτοχρονιάτικη Πρωτομαγιά στην Πάρνηθα
18:51 Λήξη συναγερμού με τον σερ Αλεξ: εξιτήριο και σπίτι του
18:46 «Είσαι για τα πανηγύρια» είπε ο Φασουλής στη Θώδη και έγινε «κόλαση»
18:37 Αγωνία για την υγεία του σερ Άλεξ Φέργκιουσον…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ