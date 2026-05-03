Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου
Ο Αθηνόδωρος ετοιμάζεται για τα «Αιγιάλεια 2026», με τους αθλητές του να διακρίνονται σε σημαντικούς αγώνες δρόμου εντός κι εκτός συνόρων.
Με ιδιαίτερα εξαιρετική απόδοση συνεχίστηκαν οι επιτυχίες του Δημήτρη Τασσόπουλου του Αθηνόδωρου Αιγίου, ο οποίος συμμετείχε στον ορεινό αγώνα 20km TIHIORACE και κατέκτησε την 🥉 θέση στο βάθρο των νικητών με χρόνο 1:54:28. Η επίδοσή του επιβεβαιώνει τη συστηματική του προετοιμασία και το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο, τιμώντας τα χρώματα της ομάδας της Αιγιάλειας.
Εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία του Αθηνόδωρου στον Prague Marathon 2026 , έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς αγώνες. Ο Βασίλειος Βασιλακόπουλος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με χρόνο 3:51:68, ενώ ο Ραδάμανθυς Σκούντζος (πρώην πρόεδρος του συλλόγου) τερμάτισε σε 4:02:27, εκπροσωπώντας επάξια την ομάδα και αποδεικνύοντας το αγωνιστικό της ήθος και τη δυναμική της και εκτός συνόρων.
