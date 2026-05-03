Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου

Με ιδιαίτερα εξαιρετική απόδοση συνεχίστηκαν οι επιτυχίες του Δημήτρη Τασσόπουλου του Αθηνόδωρου Αιγίου, ο οποίος συμμετείχε στον ορεινό αγώνα 20km TIHIORACE και κατέκτησε την 🥉 θέση στο βάθρο των νικητών με χρόνο 1:54:28. Η επίδοσή του επιβεβαιώνει τη συστηματική του προετοιμασία και το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο, τιμώντας τα χρώματα της ομάδας της Αιγιάλειας.

Εξίσου σημαντική ήταν και η παρουσία του Αθηνόδωρου στον Prague Marathon 2026 , έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς αγώνες. Ο Βασίλειος Βασιλακόπουλος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με χρόνο 3:51:68, ενώ ο Ραδάμανθυς Σκούντζος (πρώην πρόεδρος του συλλόγου) τερμάτισε σε 4:02:27, εκπροσωπώντας επάξια την ομάδα και αποδεικνύοντας το αγωνιστικό της ήθος και τη δυναμική της και εκτός συνόρων.

