Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στα φιλικά με τη Ροή – Φωτογραφίες

Ενα τριήμερο γεμάτο πόλο και δυνατά φιλικά με το αντίστοιχο συγκρότημα Μίνι Παίδων της Ροής, έζησαν στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» οι μικροί πολίστες της ΝΕΠ.

03 Μάι. 2026 19:04
Pelop News

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

«Το τριήμερο 1-3 Μαΐου είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» την ομάδα Μίνι Παίδων Κ14 της ΣΚ ΡΟΗ και να κάνουμε κοινή προετοιμασία εν όψει της Γ φάσης του πρωταθλήματος.
Τα παιδιά γνωρίστηκαν μεταξύ τους και δημιούργησαν νέες φιλίες!
Οι προπονητές δοκίμασαν νέες τεχνικές και συστήματα για να χρησιμοποιήσουν στο πρωτάθλημα. Οι αθλητές εξελίχθηκαν περισσότερο μέσα από τα φιλικά δίπλα που παίξανε πρωί και απόγευμα!
Φεύγοντας η αποστολή των φιλοξενούμενων για την Αθήνα αυτό που μένει είναι η φιλία και η χαρά στο πρόσωπο των παιδιών μας!
Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης του συλλόγου της Ροής. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον προπονητή Γιάννη Διαρεμέ και τον έφορο του τμήματος Νίκο Σιαπέρα για την άψογη συνεργασία!! Εις το επανιδείν…
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και των δύο ομάδων στην ημιτελική φάση που διεξάγεται στις 16-17 Μαΐου!
ΖΗΤΩ Η ΝΕΠ!».

