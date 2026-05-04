Νέο μπαράζ συλλήψεων για διακίνηση ναρκωτικών: 15 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη και χιλιάδες ευρώ

04 Μάι. 2026 8:25
Συνελήφθησαν 3 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνη συνολικού βάρους 134,5 γραμμαρίων, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 20.870 ευρώ και 165 δολαρίων ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν απογευματινές και βραδινές ώρες του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Αττικής, 3 άτομα, 2 αλλοδαποί και ημεδαπός, ηλικίας 52, 38 και 67 ετών αντίστοιχα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και συνελήφθησαν.

Οι συλλήψεις
Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 02/05/2026 σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθη ο 38χρονος, καθώς βρέθηκε να κατέχει εντός οχήματος με σκοπό τη διακίνηση 33 αυτοσχέδιες νάιλον και χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 15 γραμμαρίων, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 52χρονο, ο οποίος ενεργούσε και για λογαριασμό του 67χρονου.

 

Παράλληλα, συνελήφθη ο 52χρονος, ο οποίος βρέθηκε να κατέχει εντός οχήματος με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 67χρονου, 61 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 119,5 γραμμαρίων, καθώς και μία αεροστεγή νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -1.110- γραμμαρίων.

Επιπλέον, βραδινές ώρες της 02/05/2026 σε έρευνα εντός οικίας, κατελήφθη ο 67χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 52χρονου, -11- συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -14.210- γραμμαρίων.

Φωτογραφία: Ελληνική Αστυνομία

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οχήματα και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -15- κιλών και -320- γραμμαρίων,

-κοκαΐνη, συνολικού βάρους 134,5 γραμμαρίων,

-τα χρηματικά ποσά των -20.870- ευρώ και -165- δολαρίων ΗΠΑ,

-7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

-3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-ηλεκτρική συσκευή ζύγισης και σφράγισης κενού και

-2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δράση των συλληφθέντων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 77.550 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε έναν από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

