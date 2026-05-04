Χιλιάδες κόσμου στη μεγάλη συναυλία του Πατρινού DJ Liva K στο Ζάππειο

Μια εντυπωσιακή μουσική βραδιά έζησε η Αθήνα το βράδυ της Κυριακής, με τον Πατρινό DJ Liva K να ξεσηκώνει το κοινό στο εμβληματικό Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival.

Ο Πατρινός DJ που κατακτά διεθνείς σκηνές

Ο Κωνσταντίνος Λιβαθινός, γνωστός ως Liva K, αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής. Σε ηλικία μόλις 29 ετών, έχει ήδη χαράξει μια εντυπωσιακή πορεία, με εμφανίσεις σε κορυφαίους προορισμούς της παγκόσμιας nightlife, από τη Μύκονο έως την Ίμπιζα.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Πάτρα, έκανε τα πρώτα του βήματα από την ηλικία των 15 ετών σε νυχτερινά μαγαζιά, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο και το πάθος του για τη μουσική. Στα 22 του μετακόμισε στην Αθήνα, όπου άρχισε να χτίζει ακόμη πιο δυναμικά την καριέρα του.

Η μουσική του ταυτότητα κινείται ανάμεσα στη melodic και afro house, ενώ οι κυκλοφορίες του σε διεθνή labels έχουν συμβάλει στην αναγνώρισή του ως ενός από τους πιο ανερχόμενους DJs της γενιάς του.

«Ζάππειον Dance»: Η πόλη γίνεται σκηνή

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «Ζάππειον Dance», ενός από τα κεντρικά events του φεστιβάλ. Από τις 18:00 έως τις 23:00, το προαύλιο του Ζαππείου μετατράπηκε σε μια ανοιχτή μουσική σκηνή, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μαζί με τον Liva K, το πρόγραμμα περιλάμβανε και το δυναμικό back-to-back set των Korila και Fotinos, οι οποίοι κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, δίνοντας τον δικό τους ρυθμό στη βραδιά.

Μάλιστα, στη συναυλία του γνωστού dj βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Μια γιορτή πολιτισμού στην καρδιά της Αθήνας

Το This is Athens City Festival αποτελεί μια μεγάλη ανοιξιάτικη γιορτή για την πόλη, με περισσότερες από 300 εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας. Μέσα από δράσεις πολιτισμού, μουσικής και δημιουργίας, η Αθήνα μετατρέπεται σε έναν ζωντανό οργανισμό που ενώνει κατοίκους και επισκέπτες.

Το «Ζάππειον Dance» ξεχώρισε ως ένα από τα πιο δυναμικά events του προγράμματος, αναδεικνύοντας τη σημασία της μουσικής στον δημόσιο χώρο και προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης.

Ελεύθερη είσοδος και μεγάλη ανταπόκριση

Η ελεύθερη είσοδος αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη μεγάλη προσέλευση του κοινού, με χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες να γεμίζουν τον χώρο του Ζαππείου και να συμμετέχουν σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και ενέργεια.

Η επιτυχία της εκδήλωσης επιβεβαιώνει τη δυναμική της Αθήνας ως σύγχρονου πολιτιστικού προορισμού, αλλά και τη θέση του Liva K ανάμεσα στους καλλιτέχνες που μπορούν να γεμίσουν μεγάλες σκηνές και να δημιουργήσουν μοναδικές εμπειρίες.

