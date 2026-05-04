Ρωσία: Έκρηξη στη Μόσχα κοντά στο Kρεμλίνο από ουκρανικό drone

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μοσφιλμόφσκαγια, με εικόνες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν ζημιές σε πολυκατοικία, οι οποίες φέρεται να προκλήθηκαν από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Ουκρανίας.

Ρωσία: Έκρηξη στη Μόσχα κοντά στο Kρεμλίνο από ουκρανικό drone
04 Μάι. 2026 8:09
Pelop News

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 4ης Μαΐου, στη Μόσχα όταν, σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα και κανάλια στο Telegram, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μοσφιλμόφσκαγια, με εικόνες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν ζημιές σε πολυκατοικία, οι οποίες φέρεται να προκλήθηκαν από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Ουκρανίας.

Αρχικά δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση. Ταυτόχρονα, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας έρευνες για τα αίτια του συμβάντος.

Λίγες ώρες αργότερα, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για επίθεση με drone. Όπως δήλωσε, «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα drone έπληξε κτίριο κοντά στην οδό Μοσφιλμόφσκαγια. Δεν υπάρχουν θύματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόσταση του σημείου της έκρηξης από το Κρεμλίνο εκτιμάται σε περίπου έξι χιλιόμετρα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Σεργκέι Σομπιάνιν ανακοίνωσε ότι ακόμη δύο drones, τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές ή θύματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:22 ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Περιβαλλοντική βόμβα» η εγκαταλελειμμένη Pirelli στη Λεύκα
11:20 Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι «έλαβαν το μήνυμα» Τραμπ για τις στρατιωτικές βάσεις
11:13 7χρονος κατάπιε ελατήριο από γόμα και βρέθηκε στον πνεύμονα – Λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του
11:11 Ο Τραμπ δοκιμάζει ξανά το ΝΑΤΟ: Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών από τη Γερμανία
11:03 Δένδιας – Κουμπίλιους: Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια
11:00 Αιγιάλεια – Η Μαρία Τσουκαλά στην «Π»: «Η ρήξη επήλθε την ημέρα που εξελέγη δήμαρχος»
10:59 Πόρτο Ράφτη: «Με χτύπησε στο κεφάλι» – 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της
10:59 Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στη γέφυρα του Σίδνεϊ με τον πατέρα της ΦΩΤΟ
10:52 «Τρένο» δορυφόρων Starlink φώτισε τον ουρανό της Κύπρου – Δείτε το βίντεο
10:46 Ιωάννα Στρίγγα: Η viral performer με το τουμπερλέκι που ξεκίνησε «για πλάκα»
10:39 Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας συμμετείχε στη δράση της κοινωνικής δομής «Αλληλεγγύη Παντού»
10:36 Η Ιαπωνία έχει νέο political crush: Ο κυβερνήτης της Φουκούι που σαρώνει στα social
10:33 Πάτρα: Έρχεται η παράσταση «Πόντος ο Ξακουστός»
10:26 Άραξος: Σε εξέλιξη έρευνα για το ατύχημα με τραυματισμούς σε εκδήλωση της TUI – Τι λέει η ΥΠΑ
10:25 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 8 Μαΐου
10:21 Πάτρα: Καμπάνια του Δήμου για καθαρισμό οικοπέδων – Δείτε το βίντεο
10:13 Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Δύο παιδιά χειρουργούνται σήμερα στην Πάτρα μετά από σοβαρά ατυχήματα
10:10 Λεωφορείο έπιασε φωτιά στη λεωφόρο Φυλής, άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
10:09 «Έχω όλα τα χαρτιά»: Η ανάρτηση Τραμπ με Uno και το μήνυμα προς την Τεχεράνη
10:07 Η ώρα της αλήθειας για τον ΝΟΠ, μόνο νίκη με Χανιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ