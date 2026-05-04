e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 8 Μαΐου

Συντάξεις, παροχές, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και άδειες μητρότητας περιλαμβάνονται στον νέο κύκλο καταβολών που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

04 Μάι. 2026 10:25
Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την εβδομάδα από σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου, ανέρχονται συνολικά σε 91.703.000 ευρώ και αφορούν 107.160 δικαιούχους.

Οι καταβολές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγραμματισμού του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ, την Τετάρτη 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

Παράλληλα, από τις 4 έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τι καταβάλλει η ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ, οι πληρωμές της εβδομάδας περιλαμβάνουν επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, 13.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, 18.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Στον νέο κύκλο πληρωμών περιλαμβάνονται δικαιούχοι παροχών του e-ΕΦΚΑ, όσοι αναμένουν καταβολή εφάπαξ μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων, άνεργοι που λαμβάνουν επιδόματα από τη ΔΥΠΑ, μητέρες σε επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και συμμετέχοντες σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή 8 Μαΐου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

