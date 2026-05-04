Με καθυστερήσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις ξεκίνησε η θερινή περίοδος για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς η Αθήνα περιλαμβάνεται στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις ανά πτήση στο τέλος Απριλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εμφάνισαν συνολικά βελτιωμένη εικόνα ως προς την ακρίβεια των ωρών άφιξης και αναχώρησης. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν αποτυπώθηκε με τον ίδιο τρόπο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το οποίο βρέθηκε ανάμεσα στις περιπτώσεις με αυξημένες καθυστερήσεις λόγω ζητημάτων που συνδέονται με την εναέρια κυκλοφορία.

Το Ελευθέριος Βενιζέλος ανάμεσα στα αεροδρόμια με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Με βάση τα δεδομένα του Eurocontrol για το τέλος Απριλίου, τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση ανά πτήση λόγω διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας ήταν, εκτός από την Αθήνα, η Ζυρίχη, η Νίκαια, το Τελ Αβίβ και οι Βρυξέλλες.

Κάθε ένα από τα συγκεκριμένα αεροδρόμια εμφάνισε καθυστερήσεις για διαφορετικούς λόγους, ωστόσο η παρουσία του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη σχετική λίστα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Βελτίωση στην Ευρώπη, πιέσεις στην Αθήνα

Η συνολική εικόνα στην Ευρώπη δείχνει βελτίωση στις επιδόσεις των αεροδρομίων ως προς την τήρηση των προγραμματισμένων ωρών. Παρ’ όλα αυτά, η Αθήνα φαίνεται πως αντιμετώπισε αυξημένες πιέσεις στο τέλος Απριλίου, με τις καθυστερήσεις να αποδίδονται σε ζητήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιβατική κίνηση αρχίζει να ενισχύεται, καθώς η αγορά μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς καλοκαιριού και οι αεροπορικές μετακινήσεις αυξάνονται.

