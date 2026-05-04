Ελευθέριος Βενιζέλος: Με καθυστερήσεις η εκκίνηση της θερινής σεζόν

Η Αθήνα εμφανίζεται ανάμεσα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια με τις υψηλότερες καθυστερήσεις ανά πτήση στο τέλος Απριλίου, την ώρα που η συνολική εικόνα στην Ευρώπη δείχνει βελτίωση.

Ελευθέριος Βενιζέλος: Με καθυστερήσεις η εκκίνηση της θερινής σεζόν
04 Μάι. 2026 9:16
Pelop News

Με καθυστερήσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις ξεκίνησε η θερινή περίοδος για το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς η Αθήνα περιλαμβάνεται στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις ανά πτήση στο τέλος Απριλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εμφάνισαν συνολικά βελτιωμένη εικόνα ως προς την ακρίβεια των ωρών άφιξης και αναχώρησης. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν αποτυπώθηκε με τον ίδιο τρόπο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το οποίο βρέθηκε ανάμεσα στις περιπτώσεις με αυξημένες καθυστερήσεις λόγω ζητημάτων που συνδέονται με την εναέρια κυκλοφορία.

Το Ελευθέριος Βενιζέλος ανάμεσα στα αεροδρόμια με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Με βάση τα δεδομένα του Eurocontrol για το τέλος Απριλίου, τα αεροδρόμια με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση ανά πτήση λόγω διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας ήταν, εκτός από την Αθήνα, η Ζυρίχη, η Νίκαια, το Τελ Αβίβ και οι Βρυξέλλες.

Κάθε ένα από τα συγκεκριμένα αεροδρόμια εμφάνισε καθυστερήσεις για διαφορετικούς λόγους, ωστόσο η παρουσία του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη σχετική λίστα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Βελτίωση στην Ευρώπη, πιέσεις στην Αθήνα

Ελευθέριος Βενιζέλος: Με καθυστερήσεις η εκκίνηση της θερινής σεζόν

Η συνολική εικόνα στην Ευρώπη δείχνει βελτίωση στις επιδόσεις των αεροδρομίων ως προς την τήρηση των προγραμματισμένων ωρών. Παρ’ όλα αυτά, η Αθήνα φαίνεται πως αντιμετώπισε αυξημένες πιέσεις στο τέλος Απριλίου, με τις καθυστερήσεις να αποδίδονται σε ζητήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Ελευθέριος Βενιζέλος: Με καθυστερήσεις η εκκίνηση της θερινής σεζόν

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η επιβατική κίνηση αρχίζει να ενισχύεται, καθώς η αγορά μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς καλοκαιριού και οι αεροπορικές μετακινήσεις αυξάνονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:22 ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Περιβαλλοντική βόμβα» η εγκαταλελειμμένη Pirelli στη Λεύκα
11:20 Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι «έλαβαν το μήνυμα» Τραμπ για τις στρατιωτικές βάσεις
11:13 7χρονος κατάπιε ελατήριο από γόμα και βρέθηκε στον πνεύμονα – Λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του
11:11 Ο Τραμπ δοκιμάζει ξανά το ΝΑΤΟ: Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών από τη Γερμανία
11:03 Δένδιας – Κουμπίλιους: Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια
11:00 Αιγιάλεια – Η Μαρία Τσουκαλά στην «Π»: «Η ρήξη επήλθε την ημέρα που εξελέγη δήμαρχος»
10:59 Πόρτο Ράφτη: «Με χτύπησε στο κεφάλι» – 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της
10:59 Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στη γέφυρα του Σίδνεϊ με τον πατέρα της ΦΩΤΟ
10:52 «Τρένο» δορυφόρων Starlink φώτισε τον ουρανό της Κύπρου – Δείτε το βίντεο
10:46 Ιωάννα Στρίγγα: Η viral performer με το τουμπερλέκι που ξεκίνησε «για πλάκα»
10:39 Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας συμμετείχε στη δράση της κοινωνικής δομής «Αλληλεγγύη Παντού»
10:36 Η Ιαπωνία έχει νέο political crush: Ο κυβερνήτης της Φουκούι που σαρώνει στα social
10:33 Πάτρα: Έρχεται η παράσταση «Πόντος ο Ξακουστός»
10:26 Άραξος: Σε εξέλιξη έρευνα για το ατύχημα με τραυματισμούς σε εκδήλωση της TUI – Τι λέει η ΥΠΑ
10:25 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 8 Μαΐου
10:21 Πάτρα: Καμπάνια του Δήμου για καθαρισμό οικοπέδων – Δείτε το βίντεο
10:13 Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Δύο παιδιά χειρουργούνται σήμερα στην Πάτρα μετά από σοβαρά ατυχήματα
10:10 Λεωφορείο έπιασε φωτιά στη λεωφόρο Φυλής, άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
10:09 «Έχω όλα τα χαρτιά»: Η ανάρτηση Τραμπ με Uno και το μήνυμα προς την Τεχεράνη
10:07 Η ώρα της αλήθειας για τον ΝΟΠ, μόνο νίκη με Χανιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ