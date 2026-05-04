Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»

Μια ξεχωριστή λογοτεχνική βραδιά ετοιμάζεται στην Πάτρα, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο συγγραφέα Σπύρο Πετρουλάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Καθαρμός».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 7:30 το απόγευμα, στο Κέντρο Πολιτισμού – Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Γερμανού 30, απέναντι από το Αρχαίο Ωδείο.

Την παρουσίαση συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του βιβλίου – Παπαχρίστου» και οι εκδόσεις Μίνωας, καλώντας το κοινό της Πάτρας σε μια συνάντηση με έναν συγγραφέα που έχει αποκτήσει φανατικό αναγνωστικό κοινό μέσα από τα βιβλία του.

Ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο

Για τον «Καθαρμό» θα μιλήσουν η Αμαλία Δημητροπούλου, πολιτισμολόγος, ο Κωνσταντίνος Μάγνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, καθώς και ο Αλέξης Σκαρμέας, δικηγόρος και πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά με τη συνοδεία λύρας από νεαρούς ταλαντούχους μουσικούς, δίνοντας και καλλιτεχνικό χρώμα στην παρουσίαση.

Λίγα λόγια για τον «Καθαρμό»

Στο νέο του μυθιστόρημα, ο Σπύρος Πετρουλάκης στήνει μια σκοτεινή και ατμοσφαιρική ιστορία, όπου το παρελθόν δεν έχει θαφτεί οριστικά, αλλά περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει.

Η ιστορία ξεκινά στον βυθό μιας τεχνητής λίμνης στην Πέλλα, εκεί όπου η πτώση της στάθμης του νερού φέρνει ξανά στην επιφάνεια έναν παλιό οικισμό και μαζί του ένα μακάβριο εύρημα: τα πτώματα μιας οικογένειας Ποντίων που είχαν χαθεί μισό αιώνα πριν.

Η υδρογεωλόγος Θεοδώρα Χαραλαμπίδου, επιστρέφοντας στην Πάνω Λίμνη, έρχεται αντιμέτωπη όχι μόνο με ένα τοπίο βγαλμένο από εφιάλτη, αλλά και με μια αλήθεια που απειλεί να ανατρέψει όσα πίστευε για την καταγωγή και το οικογενειακό της παρελθόν.

Την ίδια ώρα, ο αστυνόμος Ιορδάνης Σαλονικίδης καλείται να φωτίσει μια υπόθεση που ο χρόνος θα περίμενε κανείς να έχει σβήσει. Όμως στην Πάνω Λίμνη, τίποτα δεν είχε χαθεί πραγματικά. Μυστικά, σιωπές και ενοχές που έμεναν κλειδωμένα για δεκαετίες αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, διεκδικώντας απαντήσεις.

Ο «Καθαρμός» παρουσιάζεται ως ένα οδοιπορικό στη μνήμη, στην ενοχή και στο βαρύ τίμημα της αλήθειας, εκεί όπου το κακό περνά από γενιά σε γενιά και η λύτρωση δεν έρχεται χωρίς σύγκρουση.

Ποιος είναι ο Σπύρος Πετρουλάκης

Ο Σπύρος Πετρουλάκης μεγάλωσε στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, από όπου και κατάγεται, ενώ σήμερα ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο.

Η πορεία του δεν περιορίζεται μόνο στη συγγραφή. Ασχολείται με τη μουσική, γράφει στίχους, έχει συνθέσει τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει γνωστοί καλλιτέχνες, ενώ έχει γράψει μουσική και για θεατρικές παραστάσεις και ντοκιμαντέρ. Παράλληλα, έχει εργαστεί και ως ραδιοφωνικός παραγωγός.

Είναι επίσης προπονητής και Πανελληνιονίκης στο Taekwondo, ενώ ασχολείται με την αναρρίχηση, τις καταδύσεις και τη φωτογραφία. Μάλιστα, φωτογραφίες του έχουν βραβευτεί και δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκά περιοδικά.

Από τις εκδόσεις Μίνωας κυκλοφορούν συνολικά δώδεκα μυθιστορήματά του για ενήλικες και επτά βιβλία για παιδιά, ενώ δύο από τα πιο γνωστά έργα του, ο «Σασμός» και το «Ναυάγιο», μεταφέρθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση.

Η παρουσίασή του στην Πάτρα αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών του, αλλά και όσων θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον συγγραφέα και το νέο του βιβλίο.

