Θεσσαλονίκη: Τροχαίο στην Πολίχνη κατέληξε σε ξύλο – Συνελήφθη 25χρονος

Ακόμη ένα επεισόδιο βίας στον δρόμο καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην περιοχή της Πολίχνης, όπου τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 3 Μαΐου 2026, σύμφωνα με την Αστυνομία. Μετά τη σύγκρουση, η ένταση ανέβηκε επικίνδυνα και ακολούθησε επεισόδιο, το οποίο οδήγησε στη σύλληψη ενός 25χρονου έπειτα από αναζητήσεις.

Πώς ξέφυγε η κατάσταση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 25χρονος φέρεται να επιτέθηκε, μαζί με τον συνεπιβάτη του, σε έναν 20χρονο, μετά το τροχαίο που είχε προηγηθεί.

Η υπόθεση πήρε αμέσως τον δρόμο της ποινικής διερεύνησης, με το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά να σχηματίζει σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Νέο περιστατικό οδικής βίας

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών έντασης και επιθέσεων ανάμεσα σε οδηγούς, εικόνες που επανέρχονται όλο και συχνότερα στους δρόμους και δείχνουν πόσο εύκολα ένα τροχαίο μπορεί να μετατραπεί σε σκηνικό ωμής βίας.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ένας καβγάς στον δρόμο ξεπερνά τα όρια. Πρόσφατα, σε άλλο περιστατικό, 58χρονος οδηγός στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη φέρεται να επιτέθηκε σε 38χρονο με γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών, μετά από διαπληκτισμό.

Η νέα υπόθεση στην Πολίχνη επαναφέρει με τον πιο ανησυχητικό τρόπο στο προσκήνιο το φαινόμενο της οδικής βίας, που δείχνει να παγιώνεται ως ένα όλο και πιο συχνό και επικίνδυνο κομμάτι της καθημερινότητας.

