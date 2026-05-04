Αλεξανδρούπολη: «Ντρέπομαι για το θράσος τους» λέει η δικηγόρος του 5χρονου που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από συνομηλίκους του

Στις δηλώσεις της δικηγόρου του παιδιού που είχε καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση μέσα σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης στρέφεται το ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση έχει πλέον περάσει στις δικαστικές αίθουσες και η εκδίκασή της θα συνεχιστεί στις 24 Ιουνίου.

Η Ανθούλα Ανάσογλου, που εκπροσωπεί την οικογένεια, εμφανίστηκε οργισμένη για όσα, όπως είπε, ακούγονται από την πλευρά των κατηγορουμένων και της υπεράσπισης. «Δεν υπάρχουν λόγια και ελπίζουμε ότι η Δικαιοσύνη θα ακούσει τουλάχιστον τα λόγια του μικρού. Μιλάμε για νήπια… Αυτά που ακούμε από την υπεράσπιση και τους κατηγορούμενους… πραγματικά ντρέπομαι για το θράσος τους να μιλούν έτσι για ένα μικρό παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ντροπή έχει μείνει από τότε»

Η δικηγόρος περιέγραψε το παιδί ως ιδιαίτερα κλειστό και ευάλωτο, τονίζοντας πως η επίδραση της υπόθεσης παραμένει ορατή ακόμη και σήμερα. «Το μικρό αυτό παιδί, το οποίο το είδα λίγο με την οικογένειά του, είναι ένα συνεσταλμένο παιδάκι και η συνεννόησή του απέναντι σε ξένους γίνεται κυρίως με νεύματα, από τη ντροπή. Αυτή η ντροπή έχει μείνει από τότε», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η επικοινωνία με τα παιδιά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς, όπως ανέφερε, προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα και μεγαλώνουν με δύο γλώσσες, την ελληνική και ιδίωμα της τουρκικής, κάτι που καθιστά ακόμη πιο ευαίσθητη κάθε διαδικασία προσέγγισης και εξέτασής τους.

Η διευκρίνιση για το «Θα με αγαπάς ακόμα;»

Η κ. Ανάσογλου έδωσε και μια σημαντική διευκρίνιση για μία από τις φράσεις που είχαν προκαλέσει ισχυρή συγκίνηση όταν η υπόθεση είχε γίνει γνωστή. Όπως είπε, το «Θα με αγαπάς ακόμα;» δεν ειπώθηκε προς τον πατέρα του παιδιού, όπως αρχικά είχε κυκλοφορήσει, αλλά προς τη μητέρα.

Η αναφορά αυτή ρίχνει νέο φως σε ένα από τα πιο φορτισμένα σημεία της υπόθεσης, καθώς συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που το παιδί προσπάθησε να εκφράσει το βάρος όσων, σύμφωνα με την καταγγελία, βίωσε.

Καταγγελία για απειλές μέσα στο δικαστήριο

Η δικηγόρος αναφέρθηκε και στο κλίμα έντασης μέσα στη δικαστική αίθουσα, λέγοντας πως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σημειώθηκαν ακόμη και απειλητικές κινήσεις προς τον πατέρα του παιδιού.

«Στο δικαστήριο ξεκινήσαμε με την κατάθεση του πατέρα, ο οποίος είναι επίσης συνεσταλμένος. Στο διάλειμμα, όταν άρχισε να μιλάει ο πατέρας… φανταστείτε ότι οι άλλες δύο οικογένειες αποτελούνται από δύο ανθρώπους που είναι κωφάλαλοι, έχουν σοβαρό θέμα επικοινωνίας και με χειρονομίες που δεν μπορώ να δείξω, υπήρξε απειλή προς τον πατέρα», σημείωσε.

Με αυτόν τον τρόπο περιέγραψε μια δίκη που, σύμφωνα με την ίδια, εξελίσσεται μέσα σε βαρύ και εκρηκτικό κλίμα.

«Το παιδί δεν λέει ψέματα»

Η κ. Ανάσογλου απάντησε και σε όσους αμφισβητούν τα λεγόμενα του παιδιού, επιμένοντας ότι όσα έχει περιγράψει δεν δείχνουν φαντασία ή κατασκευή. «Ό,τι και να λένε… αυτό το γεγονός συνέβη. Το παιδί ήταν μαθητής του σχολείου. Το παιδί ό,τι έχει πει ως τώρα δεν φαίνεται από πουθενά να υπάρχει κάποιο ψέμα ούτε έχει κάποια φαντασία. Αποδεικνύονται αυτά», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Όταν λοιπόν μιλάει ότι μία δασκάλα το είδε – χωρίς να κατονομάζει τη δασκάλα γιατί δεν μπορεί να θυμηθεί – σημαίνει ότι μία δασκάλα το είδε. “Συγγνώμη” η οικογένεια δεν άκουσε».

Στις 24 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης

Η υπόθεση θα συνεχιστεί στις 24 Ιουνίου στο Δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης. Στο εδώλιο κάθονται έξι άτομα: οι γονείς των δύο νηπίων που κατονομάζονται στην υπόθεση, καθώς και δύο νηπιαγωγοί. Οι εκπαιδευτικοί κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Εδώ, λοιπόν, το βάρος της είδησης δεν είναι απλώς η επόμενη δικάσιμος, αλλά η σκληρή και δημόσια παρέμβαση της δικηγόρου του παιδιού, που μιλά ανοιχτά για ντροπή, θράσος, απειλές και ένα παιδί που, όπως λέει, δεν έχει αφήσει πίσω του εκείνο το τραύμα.

