Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάσης λόγω του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο και σε τμήματα της Ιόνιας Οδού λόγω του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης αλλά και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας την Τετάρτη 6 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία το 1ο ετάπ του αγώνα θα ολοκληρωθεί στην πόλη.

04 Μάι. 2026 12:32
Pelop News

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο διεξαγωγής του «Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2026», θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως εξής:

Α. Απαγόρευση Στάσης και Στάθμευσης

Από σήμερα, Δευτέρα 04-05-2026 (ώρα 22:00) έως την Τετάρτη 06-05-2026 (ώρα 18:00):

Στις οδούς Μακρή (τμήμα από Δεληγιώργη έως Πάνου Σούλου) και Χαριλάου Τρικούπη (τμήμα από Ανδρέα Παναγοπούλου έως Δημάδη).

Την Τετάρτη 06-05-2026 (ώρες 14:15 – 16:15):

Στις οδούς: Βαρνακιώτη, Δεληγιώργη, Μπαϊμπά, Εθνικής Αντίστασης, Αβόρανης και τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου και Επ. Οδού Παναιτωλίου – Καινούργιου.

Β. Σταδιακή – Κυλιόμενη Διακοπή Κυκλοφορίας Οχημάτων την Τετάρτη 06-05-2026

  1. Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων:
  • 13:30 – 16:15: Από τα σύνορα με τη Δ.Α. Άρτας (χ/θ 139+000) έως τον κόμβο Δ.Α.Κ. (χ/θ 69+700), και στα δύο ρεύματα.
  • 14:30 – 16:15: Από τον κόμβο Δ.Α.Κ. έως τον κυκλικό κόμβο «ΤΣΙΓΚΑ» (χ/θ 67+500), μόνο στο ρεύμα προς Αντίρριο.
  • 14:30 – 16:15: Από τον κυκλικό κόμβο «ΤΣΙΓΚΑ» έως τον κυκλικό κόμβο «Ερμίτσας» (χ/θ 63+500), και στα δύο ρεύματα.
  1. Εντός της πόλης του Αγρινίου (14:30 – 16:15):
  • Ισόπεδος Κυκλικός Κόμβος «ΤΣΙΓΚΑ»: Στο τμήμα του δακτυλίου μεταξύ των οδών Αρχιμήδου και Χαριλάου Τρικούπη.
  • Οδός Μακρή: Από την οδό Δαγκλή έως την οδό Πάνου Σούλου.
  • Οδός Χαριλάου Τρικούπη: Από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ανδρέα Παναγοπούλου (συμπεριλαμβανομένων των καθέτων οδών έως την πρώτη παράλληλο).
  • Οδός Βαρνακιώτη: Σε όλο το μήκος της.
  • Οδός Δεληγιώργη: Σε όλο το μήκος της.
  • Οδός Μπαϊμπά: Σε όλο το μήκος της.
  • Οδός Εθνικής Αντίστασης: Σε όλο το μήκος της.
  1. Λοιπό Οδικό Δίκτυο (14:30 – 16:15):
  • Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου: Από την αρχή της οδού έως τη συμβολή με τη δημοτική οδό Αβόρανης (χ/θ 2+500).
  • Δημοτική Οδός Αβόρανης: Σε όλο το μήκος της.
  • Επαρχιακή Οδός Παναιτωλίου – Καινούργιου: Από τη συμβολή με την οδό Αβόρανης έως τον κυκλικό κόμβο «Ερμίτσας».

Γ. Απαγόρευση Στάσης και Στάθμευσης την Τετάρτη 06-05-2026 (14:15 – 16:15)

Η απαγόρευση ισχύει για τις κάτωθι οδούς:

  • Χαριλάου Τρικούπη (από τον ισόπεδο κόμβο έως την οδό Δημάδη).
  • Βαρνακιώτη (σε όλο το μήκος).
  • Δεληγιώργη (σε όλο το μήκος).
  • Μπαϊμπά (σε όλο το μήκος).
  • Εθνικής Αντίστασης (σε όλο το μήκος).
  • Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου (από χ/θ 0+001 έως χ/θ 3+500).
  • Οδός Αβόρανης (σε όλο το μήκος).
  • Επαρχ. Οδός Παναιτωλίου – Καινουργίου (από οδό Αβόρανης έως κόμβο «Ερμίτσας»).

Δ. Γενικές Οδηγίες

  1. Εκτροπές: Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων.
  2. Εξαιρέσεις: Οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν για οχήματα άμεσης επέμβασης (ΕΛ.ΑΣ., Π.Υ., Ε.Κ.Α.Β.) και οχήματα της διοργάνωσης.
  3. Διάρκεια: Τα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τη ροή του αγώνα.

 

