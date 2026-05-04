Πάτρα: Αντιδράσεις για τη γαζία που ξηλώθηκε από την πλατεία Όλγας ΦΩΤΟ

Αντιδράσεις και έντονα σχόλια προκάλεσε η απομάκρυνση της γαζίας από την πλατεία Όλγας στην Πάτρα, με τη Βασιλική Κασπίρη να παρεμβαίνει δημόσια μέσω ανάρτησής της στα social media και να εκφράζει την αγανάκτησή της για την εικόνα που αντίκρισε.

Με αιχμηρό ύφος, η ίδια αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο δέντρο ως ένα στοιχείο που είχε συνδεθεί με τη μνήμη και την καθημερινότητα της πλατείας, τονίζοντας πως επρόκειτο για ένα δεντράκι πολλών ετών, το οποίο, όπως έγραψε, είχε σωθεί «με τόσο κόπο» και έδινε στην περιοχή μια ξεχωριστή ταυτότητα.

«Έκανε όλη την πλατεία να μοσχοβολάει»

Στην τοποθέτησή της, η Βασιλική Κασπίρη δεν έκρυψε την ενόχληση και τη συναισθηματική της φόρτιση για την απομάκρυνση της γαζίας, σημειώνοντας ότι το δέντρο αυτό είχε τη δική του διακριτή παρουσία στην πλατεία Όλγας.

Όπως ανέφερε, ήταν ένα δέντρο που «έκανε όλη την πλατεία να μοσχοβολάει», δίνοντας έτσι έμφαση όχι μόνο στη φυσική του παρουσία, αλλά και στο αποτύπωμα που είχε στην ατμόσφαιρα και στην εικόνα του χώρου.

Αιχμές για την αισθητική και τις επιλογές

Η ανάρτησή της κινήθηκε σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, με ευθείες αιχμές για εκείνους που πήραν την απόφαση ή προχώρησαν στην απομάκρυνση του δέντρου. Μέσα από ερωτήματα για το αν πρόκειται να φυτευτεί κάτι καλύτερο, η ίδια άφησε σαφή υπονοούμενα για επιλογές που, κατά την άποψή της, δεν υπηρετούν ούτε την αισθητική ούτε τον χαρακτήρα της πόλης.

Η δημόσια αυτή αντίδραση έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά πόσο ευαίσθητο παραμένει για τους πολίτες το ζήτημα των παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους, ιδιαίτερα όταν αυτές αγγίζουν στοιχεία που έχουν ταυτιστεί με την εικόνα μιας πλατείας ή μιας γειτονιάς.

Μια ανάρτηση που άγγιξε νεύρο

Το σχόλιο της Βασιλικής Κασπίρη αποτυπώνει μια ευρύτερη δυσφορία που συχνά εκφράζεται στην Πάτρα όταν απομακρύνονται δέντρα ή αλλάζει η φυσιογνωμία γνωστών σημείων της πόλης. Στην περίπτωση της πλατείας Όλγας, η γαζία φαίνεται πως δεν αντιμετωπιζόταν απλώς ως ένα ακόμη φυτό, αλλά ως μέρος της ταυτότητας του χώρου.

Γι’ αυτό και η αντίδραση δεν περιορίστηκε σε μια απλή παρατήρηση, αλλά πήρε τη μορφή δημόσιας καταγγελίας, με έντονο συναισθηματικό φορτίο και σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας για την εικόνα που διαμορφώνεται στην πλατεία.

