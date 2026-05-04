Ο χανταϊός εξετάζεται ως πιθανή αιτία επιδημίας σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και την εμφάνιση επιπλέον περιστατικών ασθενών.

Η επιδημία εκδηλώθηκε στο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήρι. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα που επικαλούνται τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα χανταϊού, ενώ ακόμη πέντε περιστατικά θεωρούνται ύποπτα και διερευνώνται.

Ο ΠΟΥ έχει αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη λεπτομερείς έρευνες, οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους και επιδημιολογική διερεύνηση. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πώς εκδηλώθηκε η συρροή κρουσμάτων και ποια είναι η ακριβής πηγή της μόλυνσης.

Τι είναι ο χανταϊός

Οι χανταϊοί είναι ομάδα ιών που συνδέονται κυρίως με τρωκτικά. Δεν πρόκειται για έναν ενιαίο ιό, αλλά για διαφορετικούς τύπους, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές μορφές νόσου στον άνθρωπο.

Στο δυτικό ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ο χανταϊός μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού, μια σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα νόσο που ξεκινά με συμπτώματα παρόμοια με γρίπη και μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια.

Στην Ευρώπη και την Ασία, διαφορετικοί χανταϊοί συνδέονται συχνότερα με αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη νεφρική λειτουργία.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα του πνευμονικού συνδρόμου χανταϊού εμφανίζονται συνήθως 1 έως 8 εβδομάδες μετά την έκθεση σε μολυσμένο τρωκτικό ή σε ούρα, κόπρανα και σάλιο του ζώου.

Στην αρχή, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν κόπωση, πυρετό, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο, ζάλη, ρίγη, ναυτία, εμετό, διάρροια ή κοιλιακό πόνο.

Τέσσερις έως δέκα ημέρες μετά την πρώτη φάση της νόσου, μπορεί να εμφανιστούν βήχας και δύσπνοια. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό και προκαλείται βαριά αναπνευστική δυσχέρεια.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, το πνευμονικό σύνδρομο χανταϊού είναι θανατηφόρο σε περίπου 38% των ανθρώπων που αναπτύσσουν αναπνευστικά συμπτώματα.

Πώς μεταδίδεται ο χανταϊός

WHO confirms this is a hantavirus outbreak aboard the MV Hondius sailing from Argentina to Cape Verde. Right now, we do not know which hantavirus species is involved.

We only know it is a hantavirus.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή με τα ούρα, τα κόπρανα και το σάλιο τους.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προκύπτει όταν μολυσμένο υλικό διαταράσσεται, για παράδειγμα κατά τον καθαρισμό κλειστών χώρων, και τα σωματίδια περνούν στον αέρα. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να τα εισπνεύσει.

Η έκθεση μπορεί να συμβεί σε σπίτια, αποθήκες, καλύβες ή υπόστεγα, ειδικά όταν οι χώροι έχουν μείνει κλειστοί, δεν αερίζονται καλά ή υπάρχουν ίχνη τρωκτικών.

Σπανιότερα, ορισμένοι τύποι χανταϊού μπορεί να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως η βασική οδός μετάδοσης παραμένει η επαφή με τρωκτικά ή με μολυσμένο περιβάλλον.

Τι διερευνάται στο MV Hondius

Στην περίπτωση του MV Hondius, οι αρχές και ο ΠΟΥ εξετάζουν πώς συνδέονται τα περιστατικά που εμφανίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο και αν η πηγή της μόλυνσης σχετίζεται με περιβαλλοντική έκθεση.

Το πλοίο, το οποίο διαχειρίζεται η ολλανδική εταιρεία Oceanwide Expeditions, βρισκόταν κοντά στο Πράσινο Ακρωτήρι όταν αναφέρθηκε η επιδημία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ένας ασθενής νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική, ενώ εξετάζεται και η μεταφορά συμπτωματικών ατόμων για ιατρική φροντίδα.

Ο ΠΟΥ συντονίζει την ανταπόκριση με εμπλεκόμενα κράτη, τις αρμόδιες αρχές και την εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την επιβεβαίωση των ύποπτων περιστατικών.

Γιατί χρειάζεται προσοχή, όχι πανικός

Ο χανταϊός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο, όμως η μετάδοση στον άνθρωπο συνδέεται κυρίως με συγκεκριμένες συνθήκες έκθεσης σε τρωκτικά ή σε μολυσμένους χώρους.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή κυρίως σε κλειστούς ή εγκαταλελειμμένους χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν περιττώματα ή ίχνη ποντικών. Ο καλός αερισμός, η αποφυγή σκούπισματος ή ανακίνησης σκόνης σε ύποπτους χώρους και η χρήση προστατευτικών μέσων κατά τον καθαρισμό μειώνουν τον κίνδυνο έκθεσης.

Στην περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου, οι έρευνες του ΠΟΥ αναμένεται να δείξουν αν πρόκειται πράγματι για επιδημία χανταϊού, ποια ήταν η πηγή της και αν υπήρξε περαιτέρω κίνδυνος για επιβάτες και πλήρωμα.

