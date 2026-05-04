Ο καφές δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές, όμως η πτώση αυτή δεν έχει φτάσει ακόμη στον καταναλωτή. Το φλιτζάνι στο χέρι παραμένει ακριβό, με τις τιμές να κινούνται περίπου από 2,30 έως 3 ευρώ, ανάλογα με το είδος και το σημείο πώλησης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», η διεθνής αγορά του καφέ εμφανίζει τάσεις αποκλιμάκωσης, κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής στη Βραζιλία, των καλύτερων καιρικών συνθηκών και της ενίσχυσης των εξαγωγών από το Βιετνάμ.

Οι παγκόσμιες εξαγωγές Robusta κατέγραψαν άνοδο 23% την περίοδο Οκτωβρίου – Ιανουαρίου, εξέλιξη που ασκεί πιέσεις προς τα κάτω στις διεθνείς τιμές.

Γιατί δεν μειώνεται ακόμη η τιμή του καφέ

Παρότι η πρώτη ύλη δείχνει να αποκλιμακώνεται διεθνώς, η εγχώρια αγορά κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς.

Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν με ακριβά αποθέματα, τα οποία είχαν αγοραστεί σε προηγούμενη περίοδο υψηλότερων τιμών. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση στη διεθνή τιμή δεν περνά άμεσα στην τελική τιμή του προϊόντος.

Την ίδια ώρα, το λειτουργικό κόστος παραμένει υψηλό. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, οι συσκευασίες, τα υλικά takeaway, τα μεταφορικά, οι προμήθειες των πλατφορμών, τα ενοίκια και οι μισθοί εξακολουθούν να πιέζουν τις επιχειρήσεις.

Έτσι, ακόμη κι αν η διεθνής τιμή του καφέ υποχωρεί, η τελική τιμή που βλέπει ο καταναλωτής στο ταμείο δεν ακολουθεί άμεσα την ίδια πορεία.

Πόσο κοστίζει σήμερα ο καφές στο χέρι

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι ενδεικτικές τιμές για τον καφέ στο χέρι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ο freddo espresso κινείται περίπου από 2,30 έως 2,60 ευρώ, ενώ ο freddo cappuccino κυμαίνεται από 2,50 έως 2,80 ευρώ.

Ο cappuccino φτάνει από 2,50 έως 3 ευρώ, ανάλογα με το κατάστημα και την περιοχή.

Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση που καταγράφεται διεθνώς δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στην καθημερινή κατανάλωση.

Το κόστος για τον καταναλωτή

Η καθημερινή αγορά καφέ έχει πλέον γίνει ένα σταθερό μηνιαίο έξοδο για πολλούς καταναλωτές.

Ένας καταναλωτής που αγοράζει 30 καφέδες τον μήνα χρειάζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περίπου έναν βασικό μισθό τον χρόνο για να καλύψει αυτό το έξοδο.

Το στοιχείο αυτό δείχνει πόσο έχει αλλάξει η σχέση του καταναλωτή με ένα προϊόν που θεωρούνταν καθημερινή μικρή απόλαυση, αλλά πλέον επιβαρύνει αισθητά τον προσωπικό προϋπολογισμό.

Πότε μπορεί να φανεί η αποκλιμάκωση

Η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του καφέ μπορεί να φανεί αργότερα στην εγχώρια αγορά, εφόσον εξαντληθούν τα ακριβότερα αποθέματα και σταθεροποιηθούν τα υπόλοιπα κόστη που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, όσο παραμένουν υψηλά τα λειτουργικά έξοδα, οι συσκευασίες, τα μεταφορικά και οι προμήθειες των πλατφορμών, οι μειώσεις στην τιμή του καφέ στο χέρι είναι δύσκολο να περάσουν άμεσα και οριζόντια στον καταναλωτή.

Για την ώρα, η διεθνής αγορά στέλνει σήμα αποκλιμάκωσης, αλλά το πλαστικό ποτήρι στο ταμείο παραμένει ακριβό.

