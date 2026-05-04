Πανελλαδικές: 1.000 ευρώ σε επιτυχόντες μαθητές

Το πρόγραμμα επιβράβευσης για επιτυχόντες μαθητές από αγροτικές οικογένειες καθιερώνεται σε όλη τη χώρα, ενώ στο πλαίσιο στήριξης της υπαίθρου εντάσσονται πλέον και οι μονογονείς πατέρες.

04 Μάι. 2026 11:25
Pelop News

Πανελλαδικές και χρηματική επιβράβευση συνδέονται πλέον σε μόνιμη βάση για τους επιτυχόντες μαθητές από αγροτικές οικογένειες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνολικά 2.106 μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ελληνικά πανεπιστήμια θα λάβουν ποσό ύψους 1.000 ευρώ, ως αναγνώριση της προσπάθειάς τους.

Η ανακοίνωση έγινε το πρωί της Κυριακής 3 Μαΐου και αφορά νέους της υπαίθρου που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές και κατάφεραν να εισαχθούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Μόνιμος θεσμός το πρόγραμμα επιβράβευσης

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες δεν θα έχει πλέον πιλοτικό χαρακτήρα.

Από φέτος καθιερώνεται ως μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα.

«Έχω και μερικά ευχάριστα νέα για τους νέους μας στην ύπαιθρο: από φέτος, το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών που προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, από πιλοτικό που ήταν πέρυσι, γίνεται πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «συνολικά 2.106 παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια θα λάβουν μια επιβράβευση 1.000 ευρώ».

Στήριξη και σε μονογονείς πατέρες της υπαίθρου

Παράλληλα με τη χρηματική επιβράβευση των επιτυχόντων, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και αλλαγή στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες της υπαίθρου.

Όπως είπε, πλέον εντάσσονται κανονικά και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου.

«Παράλληλα, κάνουμε και ένα βήμα δικαιοσύνης: πλέον και οι μονογονείς πατέρες της υπαίθρου εντάσσονται κανονικά στο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιους αφορά το ποσό των 1.000 ευρώ

Η χρηματική επιβράβευση αφορά μαθητές από αγροτικές οικογένειες που κατάφεραν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια μέσω των Πανελλαδικών.

Το ποσό των 1.000 ευρώ δίνεται ως μορφή επιβράβευσης για την προσπάθεια των μαθητών, ενώ η επέκταση του μέτρου σε όλη τη χώρα εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης των νέων της υπαίθρου.

Η μονιμοποίηση του προγράμματος δείχνει ότι το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί μόνο περιστασιακά, αλλά θα αποτελέσει σταθερή πολιτική για τους επιτυχόντες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

