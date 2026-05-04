Πάτρα: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον Γλαύκο για τη βλάβη στον αγωγό αποχέτευσης

Άρχισαν το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου οι εργασίες στον ποταμό Γλαύκο για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης που έχει παρουσιαστεί στον αγωγό αποχέτευσης, ο οποίος διέρχεται κάτω από την κοίτη.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΠ, η έναρξη των παρεμβάσεων κατέστη δυνατή μετά την υποχώρηση της ροής των υδάτων σε επίπεδα που επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση των μηχανημάτων μέσα στην κοίτη του ποταμού.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τα δωρεάν Θερινά ΚΔΑΠ του ΚΟΔΗΠ

Οι εργασίες επικεντρώνονται στο σημείο όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται το πρόβλημα, προκειμένου να γίνει ο ακριβής εντοπισμός της βλάβης και στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία επισκευής του αγωγού.

Η επιχείρηση εξελίσσεται υπό συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για παρέμβαση σε δύσκολο σημείο, μέσα στην κοίτη του Γλαύκου, με βασική προτεραιότητα την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



