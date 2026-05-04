Πάτρα: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον Γλαύκο για τη βλάβη στον αγωγό αποχέτευσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Δευτέρας οι εργασίες στον Γλαύκο, με στόχο τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό αποχέτευσης που περνά κάτω από την κοίτη του ποταμού.

04 Μάι. 2026 12:15
Pelop News

Άρχισαν το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου οι εργασίες στον ποταμό Γλαύκο για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης που έχει παρουσιαστεί στον αγωγό αποχέτευσης, ο οποίος διέρχεται κάτω από την κοίτη.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΠ, η έναρξη των παρεμβάσεων κατέστη δυνατή μετά την υποχώρηση της ροής των υδάτων σε επίπεδα που επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση των μηχανημάτων μέσα στην κοίτη του ποταμού.

Οι εργασίες επικεντρώνονται στο σημείο όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται το πρόβλημα, προκειμένου να γίνει ο ακριβής εντοπισμός της βλάβης και στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία επισκευής του αγωγού.

Η επιχείρηση εξελίσσεται υπό συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για παρέμβαση σε δύσκολο σημείο, μέσα στην κοίτη του Γλαύκου, με βασική προτεραιότητα την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος.

