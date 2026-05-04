Πάτρα: Ανοίγουν οι αιτήσεις για τα δωρεάν Θερινά ΚΔΑΠ του ΚΟΔΗΠ

Από την Τρίτη 5 Μαΐου έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη συμμετοχή παιδιών στα Θερινά ΚΔΑΠ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, με δωρεάν φιλοξενία, μεταφορά, διατροφή και πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

04 Μάι. 2026 12:12
Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) ανακοινώνονται τα εξής: Ο Δήμος Πατρέων και ο Κοινωνικός Οργανισμός (ΚΟΔΗΠ), παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή τους για στήριξη της λαϊκής οικογένειας, ανακοινώνουν τη λειτουργία των Θερινών ΚΔΑΠ (Ημερήσιων Παιδικών Κατασκηνώσεων) για το καλοκαίρι του 2026.

Σε μια περίοδο που οι οικονομικές δυσκολίες πιέζουν το οικογενειακό εισόδημα, προσφέρουμε στα παιδιά της πόλης μας τη δυνατότητα για ποιοτικές διακοπές, ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση χωρίς καμία οικονομική συμμετοχή.

 Χώροι Φιλοξενίας

  • 5ο Θερινό ΚΔΑΠ: Εκπαιδευτικό Πάρκο Δήμου Πατρέων (Πλαζ πρώην ΕΟΤ).
  • 6ο Θερινό ΚΔΑΠ: Ροΐτικα (Χώρος πρώην Παιδικής Εξοχής).

 Περίοδοι Λειτουργίας

  • Α’ Περίοδος: 25/06/2026 έως 10/07/2026
  • Β’ Περίοδος: 13/07/2026 έως 24/07/2026
  • Γ’ Περίοδος: 25/07/2026 έως 14/08/2026

 Πληροφορίες Συμμετοχής

  • Δικαιούχοι: Παιδιά γεννημένα από 01/01/2013 έως 31/12/2018.
  • Παροχές:
  • Δωρεάν μεταφορά με μισθωμένα λεωφορεία.
    • Πλήρης καθημερινή διατροφή.
    • Πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων (Τέχνες, Αθλητισμός, Επιστήμη, Φύση).
  • Συνεργασίες: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις πολιτιστικές δομές του Δήμου Αντιδημαρχία Πολιτισμού, ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας – Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δ/νση Περιβάλλοντος, το Εκπαιδευτικό Πάρκο, την Αντιδημαρχία Παιδείας & Αθλητισμού, τα αθλητικά σωματεία και διάφορους φορείς της πόλης (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΝΟΠ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ, ΤΟΜΥ κλπ.)

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΟΔΗΠ: www.kodip.gr.

Προθεσμία Υποβολής: > Από ΑΥΡΙΟ Τρίτη 05/05/2026 έως και Παρασκευή 05/06/2026 (ώρα 23:59).

Για περισσότερες λεπτομέρειες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε δείτε ΕΔΩ:

https://kodip.gr/kdap-kdap-mea-therina-kdap/kataskinwseis/

ή

https://e-patras.gr/el/anakoinosi-kai-aitiseis-gia-ti-symmetohi-paidion-sta-therina-kdap-toy-koinonikoy-organismoy-dimoy

 

 

