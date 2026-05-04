Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Αποκαλυπτική η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας – Δεκάδες παράνομες αναθέσεις 2019 – 2023

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καθώς ο γενικός γραμματέας Γιώργος Καλαντζόπουλος, σε ερώτηση της αντιπολίτευσης με θέμα τις απευθείας αναθέσεις, υποστήριξε, ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, έλαβε σαφή εντολή από τον δήμαρχο Γρηγόρη Αλεξόπουλο για απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι από το 2024 και έπειτα όλες οι απευθείας αναθέσεις πραγματοποιούνται με βάση τον νόμο 4412/2016, με προηγούμενη έρευνα αγοράς και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κώδικα, και πλήρη ανάρτηση στοιχείων στις σχετικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατηγορηματική διάψευση ύπαρξης προφορικών αναθέσεων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Αντιθέτως, ο γενικός γραμματέας απέδωσε το βάρος των σχετικών προβλημάτων στην προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, σημειώνοντας ότι εκκρεμούν δεκάδες αγωγές που συνδέονται με παράνομες πρακτικές της περιόδου 2019-2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Καλαντζόπουλος, έχουν ήδη τελεσιδικήσει στα δικαστήρια 10 αγωγές με κόστος άνω των 173.000 ευρώ, ενώ εκκρεμούν άλλες 32 υποθέσεις με συνολικό ύψος απαιτήσεων που ξεπερνά το 1.163.000 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τόκοι και άλλες επιβαρύνσεις ή υποθέσεις της ΔΕΥΑΔ.

Ενδεικτικά, ο κ. Καλαντζόπουλος είπε πως από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι επί προηγούμενης διοικήσεως στον Δήμο, είχαν γίνει παράνομες προφορικές αναθέσεις για ποσά πολύ πάνω από τα όρια που ορίζει η νομοθεσία, από 67.000 έως και 135.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να είχε δημιουργηθεί ένα καθεστώς μόνιμων αναδόχων.

Επιπλέον, επισήμανε ότι από το 2024 και μετά, καταγράφεται μείωση των απευθείας αναθέσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η δημοτική αρχή έχει διπλασιάσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες, επιχειρώντας να περιορίσει τη χρήση απευθείας αναθέσεων, λειτουργώντας με «συντηρητική δημοσιονομική διαχείριση» λόγω απρόβλεπτων υποχρεώσεων, όπως δικαστικές αποφάσεις και ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων καταργημένων νομικών προσώπων.

Σημαντική ήταν και η αναφορά στην αύξηση των εσόδων και των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, τα οποία -όπως υποστήριξε- καταδεικνύουν τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Τόνισε επίσης ότι το 98% των αναθέσεων κατευθύνθηκε σε τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Κλείνοντας, ο γενικός γραμματέας υπερασπίστηκε το έργο των δημοτικών υπηρεσιών, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί αδιαφάνειας ή αναποτελεσματικότητας και υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική παρέμβαση στο έργο τους.

