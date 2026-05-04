Πάτρα: Οργή στη Λεύκα μετά τη φωτιά στις παλιές εγκαταστάσεις της Pirelli

«Τα είχαμε πει» τονίζουν οι κάτοικοι της Λεύκας Πατρών, μετά τη φωτιά στις εγκαταστάσεις της πρώην Pirelli, επισημαίνοντας ότι είχαν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για την επικινδυνότητα των παρατημένων ελαστικών στο κλειστό εργοστάσιο. Αυτοψία της «Π» στην περιοχή, που ξεχειλίζει από την αγανάκτηση των περιοίκων.

04 Μάι. 2026 9:04
Η μυρωδιά του καμένου πλαστικού πλανάται ακόμη βαριά πάνω από τη Λεύκα Πατρών. Ενα γκρίζο πέπλο σκεπάζει τον χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli, εκεί όπου το απόγευμα του Σαββάτου εκδηλώθηκε η φωτιά που για ώρες κράτησε σε αγωνία κατοίκους και Αρχές. Tο πύρινο μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει ενεργή εστία, ενώ το πυροσβεστικό όχημα που παρέμενε στην περιοχή για τον φόβο αναζωπύρωσης έχει πλέον αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του μια βαριά σιωπή και έντονο προβληματισμό.

«Τα είχαμε πει…» είναι η φράση που επαναλαμβάνεται σχεδόν από όλους στην «Π».

Κάτοικοι που χρόνια τώρα ζουν δίπλα σε σωρούς από εγκαταλελειμμένα ελαστικά, προειδοποιούσαν για το αναπόφευκτο. «Δεν θέλει πολύ. Μια σπίθα μόνο» λέει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δείχνοντας τα απομεινάρια.

«Και αυτή τη φορά, ήρθε». Η φωτιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο, εκεί όπου ήταν αποθηκευμένα τα ελαστικά. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες πήραν διαστάσεις, γεννώντας πυκνούς, μαύρους καπνούς που έγιναν ορατοί από χιλιόμετρα μακριά. Το 112 ήχησε στα κινητά τηλέφωνα, καλώντας τον κόσμο να παραμείνει σε κλειστούς χώρους. Παράθυρα και πόρτες έκλεισαν ερμητικά, αλλά η ανησυχία δεν περιορίστηκε το ίδιο εύκολα. «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Η μυρωδιά έμπαινε παντού» περιγράφει μια μητέρα που έζησε τις στιγμές της φωτιάς με τα παιδιά της μέσα στο σπίτι.

«Φοβηθήκαμε για την υγεία μας. Δεν είναι απλό πράγμα να καίγονται ελαστικά δίπλα σου». Αλλοι κάτοικοι μιλούν για καύση που «έκαιγε τα μάτια» και για έναν ουρανό που σκοτείνιασε μέσα σε λίγα λεπτά. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για ώρες. Η καύση των ελαστικών αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, απαιτώντας συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση. Σήμερα, η εικόνα είναι βελτιωμένη, όμως οι φόβοι παραμένουν. Τα υλικά που κάηκαν εξακολουθούν να αποτελούν εστία κινδύνου, ενώ η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας αφήνει ερωτήματα για τις συνέπειες στην υγεία.

λεύκα

“Μας έπνιξε ο καπνός” λέει η Κατερίνα Χάσκαρη

ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Και δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή «φλερτάρει» με την καταστροφή. «Είχαμε γλυτώσει τα χειρότερα στο παρελθόν» αποκαλύπτει άλλος κάτοικος. «Είχαν εντοπιστεί νεαροί έτοιμοι να πετάξουν εύφλεκτο υλικό. Αν δεν τους σταματούσαν, σήμερα ίσως να μιλούσαμε για κάτι πολύ πιο μεγάλο».

Η αγανάκτηση είναι έκδηλη. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για χρόνια αδιαφορία και ζητούν το αυτονόητο: να απομακρυνθούν άμεσα όλα τα εγκαταλελειμμένα ελαστικά. «Δεν θα είμαστε κάθε φορά τυχεροί» λένε με νόημα. «Αυτή τη φορά δεν έπιασαν όλα τα ελαστικά φωτιά. Αν συνέβαινε, θα μιλούσαμε για τεράστια οικολογική καταστροφή». Παράλληλα, εκφράζονται έντονες διαμαρτυρίες για την καθυστέρηση λήψης μέτρων, με κατοίκους να υποστηρίζουν ότι είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα σε αρμόδιους φορείς, χωρίς αποτέλεσμα. Ζητούν πλέον σαφές χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών, αλλά και ουσιαστικό έλεγχο του χώρου, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιβάλλον.

“Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές” λέει ο Χρήστος Σοφιανός

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η περιοχή παραμένει υπό στενή παρακολούθηση. Ομως για τους κατοίκους, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να βρεθεί τι συνέβη, αλλά να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί. Γιατί, όπως λένε, αυτή η φωτιά δεν ήταν απλώς ένα περιστατικό. Ηταν μια προειδοποίηση που αγνοήθηκε. Και μια υπενθύμιση ότι ο κίνδυνος, όσο παραμένει εκεί, δεν έχει σβήσει.

