Το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ – «Παραβίαση της εκεχειρίας οποιαδήποτε παρέμβαση» απαντά το Ιράν

04 Μάι. 2026 9:06
Νέο κύμα γεωπολιτικής έντασης προκαλεί η αμερικανική πρωτοβουλία «Project Freedom», με το Ιράν να στέλνει σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.

Προειδοποίηση Τεχεράνης για «παραβίαση εκεχειρίας»

Την πιο ξεκάθαρη προειδοποίηση διατύπωσε ο Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς της περιοχής θα αντιμετωπιστεί ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Η αντίδραση ήρθε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης με στόχο την αποσυμφόρηση της ναυσιπλοΐας.

Τι προβλέπει το «Project Freedom»

Η επιχείρηση, που ξεκινά τη Δευτέρα υπό την εποπτεία της CENTCOM, έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή να κινηθούν με ασφάλεια.

Παρά τις αρχικές δηλώσεις περί συνοδείας πλοίων, Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν ότι:

  • Δεν πρόκειται απαραίτητα για αποστολή συνοδείας από το Πολεμικό Ναυτικό
  • Τα αμερικανικά πλοία θα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή
  • Θα παρέχονται πληροφορίες για ασφαλείς θαλάσσιες λωρίδες
  • Θα υπάρχει αποτρεπτική παρουσία σε περίπτωση απειλής

Η στρατιωτική συνδρομή περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και περίπου 15.000 στρατιωτικούς.

Ο επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, χαρακτήρισε την επιχείρηση κρίσιμη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

Ανθρωπιστική διάσταση και προειδοποιήσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το σχέδιο ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι αφορά κυρίως πλοία ουδέτερων χωρών που έχουν εγκλωβιστεί χωρίς να εμπλέκονται στη σύγκρουση.

Τόνισε ότι στόχος είναι:

  • Η ασφαλής απομάκρυνση πληρωμάτων
  • Η αποκατάσταση της εμπορικής δραστηριότητας
  • Η αποσυμφόρηση των θαλάσσιων οδών

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση της επιχείρησης «θα αντιμετωπιστεί δυναμικά», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Επίθεση σε δεξαμενόπλοιο κοντά στα ΗΑΕ

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοΐας UKMTO, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» σε απόσταση περίπου 145 χιλιομέτρων από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
  • Το πλήρωμα είναι ασφαλές
  • Δεν καταγράφηκε περιβαλλοντική ζημιά

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής και εντείνει την αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Κρίσιμος κόμβος για την παγκόσμια ενέργεια

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η διαταραχή στη λειτουργία τους έχει ήδη προκαλέσει:

  • Αναταράξεις στις διεθνείς αγορές
  • Άνοδο στις τιμές της ενέργειας
  • Αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο

Σε τεντωμένο σχοινί η περιοχή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με τις εξελίξεις γύρω από το «Project Freedom» να λειτουργούν ως καταλύτης για νέες αντιπαραθέσεις.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα φανεί αν η πρωτοβουλία θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση ή αν θα οδηγήσει σε περαιτέρω ένταση σε μια ήδη φορτισμένη περιοχή.

