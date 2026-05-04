Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού φέρεται να βρίσκεται το Κρεμλίνο για την ασφάλεια του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τις δολοφονίες υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και υπό τον φόβο πιθανής απόπειρας δολοφονίας ή πραξικοπήματος.

Σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή του CNN, η προσωπική ασφάλεια γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο έχει ενισχυθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες. Η έκθεση αναφέρει ότι έχουν εγκατασταθεί συστήματα επιτήρησης ακόμη και στα σπίτια στενών συνεργατών του, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί κάθε πιθανό κενό ασφαλείας.

Report: Kremlin tightens Putin security amid assassinations and coup fears CNN says Putin's inner circle faces tighter monitoring as the Kremlin limits his movements amid fears of leaks, drone attacks and possible internal plots

Τα έκτακτα μέτρα γύρω από τον Πούτιν

Όπως μεταδίδει το CNN, τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στον ίδιο τον Πούτιν, αλλά επεκτείνονται και σε όσους εργάζονται κοντά του.

Μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που έχουν επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο φέρεται να έχουν λάβει εντολή να μη χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, όσοι εργάζονται στο άμεσο περιβάλλον του μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αυστηρότεροι είναι και οι έλεγχοι για τους επισκέπτες στο Κρεμλίνο, οι οποίοι, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, περνούν πλέον από διπλό έλεγχο πριν εισέλθουν στους χώρους όπου κινούνται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

Η δολοφονία στρατηγού που άλλαξε τα πρωτόκολλα

Αφορμή για την αυστηροποίηση των μέτρων φέρεται να αποτέλεσε η δολοφονία ανώτατου Ρώσου στρατηγού τον Δεκέμβριο. Η υπόθεση, σύμφωνα με την έκθεση, προκάλεσε έντονη αναταραχή στα ανώτερα κλιμάκια του ρωσικού μηχανισμού ασφαλείας και οδήγησε σε επανεξέταση των πρωτοκόλλων προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιοι για την ασφάλεια του Πούτιν έχουν περιορίσει σημαντικά τις τοποθεσίες που επισκέπτεται τακτικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Το CNN αναφέρει ότι ο Πούτιν και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να μεταβαίνουν στις συνηθισμένες κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, την απομονωμένη θερινή κατοικία του προέδρου, ανάμεσα στην Αγία Πετρούπολη και τη ρωσική πρωτεύουσα.

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει επισκεφθεί μέχρι στιγμής, μέσα στο 2026, στρατιωτική εγκατάσταση, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη το 2025. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Κρεμλίνο φέρεται να αξιοποιεί μαγνητοσκοπημένες εικόνες του Πούτιν, ώστε να παρακάμπτει τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις του.

Οι αναφορές σε καταφύγια και περιορισμένες μετακινήσεις

Το αμερικανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι, από το 2022 και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν περνά κατά διαστήματα εβδομάδες σε αναβαθμισμένα καταφύγια. Σύμφωνα με το CNN, αυτό συμβαίνει συχνά στο Κρασνοντάρ, την παράκτια περιοχή της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης σπάνιες λεπτομέρειες για τις ανησυχίες που φέρεται να υπάρχουν στη Μόσχα σχετικά με την επιδείνωση του επιπέδου εσωτερικής ασφάλειας στη Ρωσία.

Οι συντάκτες της κάνουν λόγο για σύγκρουση μεταξύ ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας γύρω από το ποιος έχει την ευθύνη προστασίας ανώτατων αξιωματικών. Η διαμάχη αυτή, όπως αναφέρεται, οδήγησε σε αναθεώρηση των πρωτοκόλλων που αφορούν τον Πούτιν, αλλά και σε ενίσχυση της προσωπικής ασφάλειας για ακόμη δέκα ανώτερους διοικητές.

Ο φόβος πραξικοπήματος και η σκιά του Σοϊγκού

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η έκθεση στις ανησυχίες που φέρονται να υπάρχουν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος.

Σύμφωνα με το CNN, από τις αρχές Μαρτίου 2026, το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για το ενδεχόμενο διαρροών, αλλά και για την πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν drones σε απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ.

Στην έκθεση γίνεται ειδική αναφορά στον Σεργκέι Σοϊγκού, τον πρώην υπουργό Άμυνας και νυν γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο Σοϊγκού, πρώην στενός συνεργάτης του Πούτιν, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος», σύμφωνα με την έκθεση, καθώς εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η σύλληψη του πρώην αναπληρωτή του Σοϊγκού, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου. Η έκθεση τη χαρακτηρίζει «παραβίαση των άτυπων συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ», εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή αποδυνάμωσε τον πρώην υπουργό Άμυνας.

Η επίσημη εκδοχή των ρωσικών αρχών είναι ότι ο Τσαλίκοφ συνελήφθη για υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία.

Αντιπαράθεση και μέσα στις ρωσικές υπηρεσίες

Τα νέα μέτρα ασφαλείας έρχονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση αλλαγών στη φετινή παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαριά οπλικά συστήματα, όπως άρματα μάχης και πύραυλοι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας ήταν ένας από τους λόγους πίσω από τις αλλαγές. «Υπό το πρίσμα αυτής της τρομοκρατικής απειλής, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου», δήλωσε.

Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων μετά τη δολοφονία του αντιστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, φέρεται να επέκρινε την FSB, κατηγορώντας την για αποτυχία να προστατεύσει τον Ρώσο στρατιωτικό. Η υπηρεσία, από την πλευρά της, φέρεται να απάντησε ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους.

Στη διαμάχη παρενέβη ο ίδιος ο Πούτιν, ζητώντας να πέσουν οι τόνοι και να βρεθούν λύσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Τελικά, σύμφωνα με την έκθεση, επεκτάθηκε η αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας σε περισσότερους διοικητές.

Το CNN σημειώνει, πάντως, ότι η διαρροή τέτοιων λεπτομερειών είναι σπάνια και ενδέχεται να εντάσσεται σε προσπάθεια ευρωπαϊκών αρχών να ενισχύσουν την εικόνα εσωτερικής αποσταθεροποίησης στη Ρωσία, στο πλαίσιο στρατηγικής πίεσης.

