Εγινε η συνάντηση Πούτιν-Αραγτσί, τι είπε ο Ρώσος Πρόεδρος

Ο Αραγτσί τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ρωσίας συνιστούν στρατηγική εταιρική σχέση υψηλού επιπέδου

27 Απρ. 2026 17:15
Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του  πρόεδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί στην Αγία Πετρούπολη, όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα ότι ο ιρανικός λαός θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη «δύσκολη περίοδο», υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη θα επικρατήσει. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA Novosti, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η Μόσχα θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν προς όφελος του Ιράν και των άλλων χωρών της περιοχής. «Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για το συμφέρον σας, για το συμφέρον όλων των λαών της περιοχής, ώστε να επιτευχθεί αυτή η ειρήνη το συντομότερο δυνατό. Γνωρίζετε καλά τη θέση μας», δήλωσε ο Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ανέφερε, ακόμα, ότι την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Από την πλευρά του, ο Αραγτσί τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ρωσίας συνιστούν στρατηγική εταιρική σχέση υψηλού επιπέδου, η οποία θα συνεχίσει να ενισχύεται. «Για εμάς, οι ιρανορωσικές σχέσεις αποτελούν στρατηγική συνεργασία στο ανώτατο επίπεδο. Συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία», δήλωσε από την Αγία Πετρούπολη, όπου έφτασε τη Δευτέρα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι ο ιρανικός λαός, χάρη στην αντοχή και το θάρρος του, κατάφερε να αντισταθεί στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και θα μπορέσει να αντέξει και την παρούσα συγκυρία. «Ολόκληρος ο κόσμος διαπίστωσε ότι ο ιρανικός λαός, μέσω της αντίστασης και του θάρρους του, μπόρεσε να αντισταθεί στην αμερικανική επιθετικότητα και θα καταφέρει να αντέξει και να ξεπεράσει αυτή την περίοδο», ανέφερε.

