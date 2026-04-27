Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά

27 Απρ. 2026 15:40
Pelop News

Την ρα που οι επαφές ανάμεσα σε Ιράν  και ΗΠΑ δεν έχουν αποδώσει καρπούς για την λήξη του πολέμου, πρόταση για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά όμως να μετατίθενται σε μεταγενέστερη φάση, απέστειλε στην Ουάσινγκτον η Τεχεράνη, σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο στις συνομιλίες των δύο πλευρών μετά το «ναυάγιο» των διπλωματικών επαφών .

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απέστειλε το σχέδιο της ιρανικής ηγεσίας στην Ουάσινγκτον μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το Axios. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η αμερικανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το εξετάσει, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους του Τραμπ είναι να εξαλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρίσκεται στη Ρωσία για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς και αξιωματούχους, καθώς η Τεχεράνη εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Κατά την άφιξή του, ο Αραγτσί δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι ταξίδεψε στη Ρωσία «με στόχο τη συνέχιση των στενών διαβουλεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας σχετικά με περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».

Ανέφερε ότι η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο αργότερα μέσα στην ημέρα «θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να συζητήσουν τις εξελίξεις στον πόλεμο και να εξετάσουν την τελευταία κατάσταση».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών επέρριψε δε την ευθύνη για το ναυάγιο των διπλωματικών προσπαθειών στις υπερβολικές απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. «Έχουν σημειωθεί εξελίξεις στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Οι λανθασμένες προσεγγίσεις και οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων να επιτύχει τους στόχους του, παρά την κάποια πρόοδο που σημειώθηκε», επισήμανε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, δήλωσε πως οι ηγέτες του Ιράν «μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας τηλεφωνήσουν» αν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες, μια μέρα μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης των απεσταλμένων του στο Ισλαμαμπάντ, για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:38 Εκτός κινδύνου η 13χρονη από το Χαϊδάρι μετά την πτώση από σχολείο
16:30 Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»
16:22 Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση
16:14 Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς
16:07 Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»
16:00 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
15:54 Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος
15:47 Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών
15:45 Δεν φταίει η «κακιά στιγμή», αλλά το χέρι που σηκώθηκε
15:44 Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της
15:40 Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
15:34 Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς
15:30 Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
15:24 Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
15:21 Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία
15:19 Αχαΐα: Η ιδανική αφετηρία για αποδράσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
15:12 ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά
15:05 «Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα
15:00 Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός – Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό
14:57 Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ