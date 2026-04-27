Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά

Την ρα που οι επαφές ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ δεν έχουν αποδώσει καρπούς για την λήξη του πολέμου, πρόταση για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά όμως να μετατίθενται σε μεταγενέστερη φάση, απέστειλε στην Ουάσινγκτον η Τεχεράνη, σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο στις συνομιλίες των δύο πλευρών μετά το «ναυάγιο» των διπλωματικών επαφών .

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απέστειλε το σχέδιο της ιρανικής ηγεσίας στην Ουάσινγκτον μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το Axios. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν η αμερικανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το εξετάσει, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους του Τραμπ είναι να εξαλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρίσκεται στη Ρωσία για συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς και αξιωματούχους, καθώς η Τεχεράνη εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Κατά την άφιξή του, ο Αραγτσί δήλωσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι ταξίδεψε στη Ρωσία «με στόχο τη συνέχιση των στενών διαβουλεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας σχετικά με περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».

Ανέφερε ότι η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο αργότερα μέσα στην ημέρα «θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να συζητήσουν τις εξελίξεις στον πόλεμο και να εξετάσουν την τελευταία κατάσταση».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών επέρριψε δε την ευθύνη για το ναυάγιο των διπλωματικών προσπαθειών στις υπερβολικές απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. «Έχουν σημειωθεί εξελίξεις στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Οι λανθασμένες προσεγγίσεις και οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τον προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων να επιτύχει τους στόχους του, παρά την κάποια πρόοδο που σημειώθηκε», επισήμανε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, δήλωσε πως οι ηγέτες του Ιράν «μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας τηλεφωνήσουν» αν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες, μια μέρα μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης των απεσταλμένων του στο Ισλαμαμπάντ, για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

