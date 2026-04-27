Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
27 Απρ. 2026 15:30
Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ είναι προς το παρόν σε αδιέξοδο, ενώ παράλληλα τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις εναλλακτικές που έχει «στο τραπέζι».

Μάλιστα, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα  σύσκεψη σε ανώτατο επίπεδο για την εκεχειρία με το Ιράν, στην οποία θα συμμετέχει η ομάδα εθνικής ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής.

«Στη σύσκεψη αναμένεται να συζητηθεί το παρόν αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και οι πιθανές επιλογές για τα επόμενα στάδια του πολέμου», ανέφερε X ο Μπαράκ Νταβίντ, δημοσιογράφος του ιστότοπου Axios.

Το δίκτυο ενημέρωσης ABC News επικαλέστηκε από την πλευρά του «δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν για τις προετοιμασίες».

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να είναι όλο και περισσότερο σίγουρη για τον αντίκτυπο του αποκλεισμού της των ιρανικών λιμανιών, και όλο και πιο επιφυλακτική σχετικά με το κατά πόσον συζητήσεις με τους παρόντες διαπραγματευτές του Ιράν μπορούν να παραγάγουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα».

Το Axios αναφέρει εξάλλου ότι το Ιράν διαβίβασε μέσω του Πακιστάν στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου και, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι προσπάθειες επανάληψης των συνομιλιών που ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου στην πακιστανική πρωτεύουσα απέτυχαν προς το παρόν μπροστά στις αμετάβλητες θέσεις των πρωταγωνιστών.

